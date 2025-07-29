老公赴日出差5天「屁股破皮」 一票過來人曝親身經歷︰痛爆！

日本人大多習慣步行外出，但對台灣人來說，夏天到日本日行萬步，不少人因胯下磨破皮苦不堪言。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，彭博）

2025/07/29 22:52

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少台灣人無論距離遠近，都喜歡騎車、開車前往，相較之下，日本人因考照駕困難，大多則習慣步行外出。近來一名人妻透露，自家老公近期去日本出差5天，由於目前日本正值炎熱的夏日，加上長時間在戶外行走，導致發生「屁股破皮」的慘況發生，貼文曝光後掀起熱議，還釣出許多過來人分享預防訣竅。

一名女網友近來在Dcard以「老公出差5天，回家破皮」為題發文，分享老公最近前往日本出差5天，未料老公返台前夕，打電話跟她爆料「屁股破皮了」，讓她震驚不已。原PO透露，目前正值酷暑的日本，室外氣溫十分炎熱，加上老公每天待在室外至少6至8小時，導致屁股每天被汗水一直泡著，加上走路時來回摩擦，最終發生屁股破皮的情況。

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該文引起不少有類似經驗的網友迴響，並提供各種可以舒緩的方式，「嬰兒爽身粉很好用」、「今年去日本每天走3萬步，也是菊花破皮超痛」、「如果要外出大量走動，要穿運動緊身褲，胯下和屁股要先抹胯下痛的藥膏，先做預防」、「真的會破，就流汗摩擦，超級痛，建議早上出門前可以抹凡士林或曼秀雷頓在屁股之間」。

也有一些壞心的網友，留下各種歪樓吐槽，「知男而上」、「來都來了」、「是不是有卦？」、「回家檢查一下手機啊」、「他是去南京出差嗎？」、「檢查一下家裡的油有沒有少」、「少小離家老大回，菊花已成向日葵」、「告訴妳時，有略帶嬌羞、回憶的表情嗎？」、「菊花破皮？和紅姐討論一下遇到太大的怎麼潤滑比較好」。

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