路寬3米待轉區劃2米 溪州人怒批：待轉區變「待撞區」

彰化縣溪州鄉村市路（莿仔埤圳防汛道路）寬約3公尺，劃設的待轉區卻寬達2公尺（見圖），幾乎佔據道路2/3空間，遭民眾質疑變成「待撞區」。（記者陳冠備攝）

2025/07/29 17:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉台一線（中山路）與村市路（莿仔埤圳防汛道路）南側路口，近日因劃設待轉區設計不良，引發民眾強烈不滿。該處道路約3公尺寬，待轉區卻寬達2公尺，幾乎佔據道路2/3空間，導致轉彎車輛容易壓線，甚至與待轉騎士碰撞，民眾怒批「每次待轉都像在賭命」，更諷刺該處根本是「待撞區」。

莿仔埤圳旁的村市路是溪州市區往返台一線重要捷徑，車流量不小，過去並未劃設待轉區。兩個月前，該路口在自來水管線工程完工後，重鋪柏油並劃上標線，卻因待轉區設計不當，讓用路人陷入危險。當地騎士抱怨，由於待轉區過大，台一線左轉車輛常因視線死角，直接衝入待轉區，險象環生。

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縣議員李俊諭痛批，主管機關施工前未實地評估，草率劃設標線，罔顧用路人安全。他表示，該道路原本僅3米寬，待轉區卻佔據過大空間，車輛轉彎時必然壓線，增加碰撞風險。「施工單位難道沒發現問題？劃錯重做不僅浪費公帑，更讓民眾暴露於危險中！」

李俊諭進一步指出，台一線沿線已多次發生標線設計不良情況，許多用路人反映標線混亂反而加劇交通危險。他要求主管單位未來施工前應「實地會勘」，而非僅憑紙上作業，避免將民眾當成「道路安全的白老鼠」。

對此公路局中區養護工程分局彰化工務段段長廖志彬表示，已接獲地方分局查報危險路段及易肇事地點道路工程設施改善工作，目前研擬將待轉區移至橋梁間，後續將辦現勘，視情況調整。

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