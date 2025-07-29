豪大雨南部多處傳災情 賴清德：將成立雲嘉南災後復原前進指揮所

總統賴清德今天下午坐鎮中央災害應變中心，指示將成立雲嘉南災後復原前進指揮所。（記者陸運鋒攝）

2025/07/29 17:43

〔記者陸運鋒／新北報導〕受0728豪大雨影響，台灣南部地區多處傳出災情，總統賴清德今天下午坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會工作會報，同時與嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣首長視訊連線，賴清德指出，為加速重建與修復，將成立雲嘉南災後復原前進指揮所，派駐內政部、經濟部、農業部及工程會等單位進駐，預計明天上午在台南召開第一次會議。

賴清德表示，由於西南氣流影響，預計仍會持續幾天，今天上午行政院長卓榮泰已親自前往雲嘉南等縣市關心災害情況，鑑於南部地區在丹娜絲颱風來襲時，除了農業、漁業、電力、通訊等受到嚴重損害，更有3萬餘戶住宅受到損害，對民眾的生活造成重大的影響。

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賴清德強調，為了加速雲、嘉、南地區的重建與修復，將請行政院政務委員陳金德召集，成立雲嘉南災後復原前進指揮所，並請李孟諺顧問協助相關的內政部、經濟部、農業部、工程會等部會組成進駐，預計明天上午在台南召開第一次會議，請相關機關務必全力投入。

此外，賴清德也請各部會運用創意與能量，例如由工程相關機關會同地方政府，協調調度承攬機關工程的業者，積極優先投入重建工作等，用具體的行動設身處地，為受災的民眾著想，盡速幫助重建家園。

最後，賴清德提到，氣候變遷變化很快，所以請行政院還有各地方政府，能夠持續進行水利工程建設，以因應未來的氣候變遷對台灣各地的衝擊影響。

總統賴清德與嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣首長視訊連線。（記者陸運鋒攝）

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