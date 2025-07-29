獨家》加熱菸終於有結果！多次遭疑卡關 吳昭軍揭審查過程

衛福部國健署長吳昭軍接受本報專訪指出，健康風險評估審查過程經歷2屆委員、約60次審查會議才得出結果，絕無外界質疑國健署偷懶、延宕審查程序情況。（記者林志怡攝）

2025/07/29 17:48

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署今日宣布2家業者、共14品項的加熱菸品有條件通過健康風險評估審查。國健署長吳昭軍接受本報專訪時指出，審查過程經歷2屆委員、約60次審查會議才得出結果，絕無外界質疑國健署偷懶、延宕審查程序情況，2屆委員都付出相當精力進行審查，並仔細考量對民眾的健康危害。

「菸害防制法」於前（2023）年3月修法完成後，明定全面禁用電子煙、嚴管加熱菸，且包括加熱菸在內的「指定菸品」，需要通過衛福部國民健康署的「健康風險評估」審查後，方可上市販售。

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吳昭軍指出，為進行健康風險評估，國健署依法籌組委員會、訂立審查辦法，限定審查時間為「半年+半年」，給業者準備時間，也給國健署自己時間壓力，並要求業者提交13項審查資料。

對於加熱菸健康風險評估審查過程中，多次遭外界質疑卡關，吳昭軍表示，今日國健署有條過通過2家業者、14項品項，期間經歷了2屆審查委員會，第1屆委員非常用心審查，但因委員認為現有資料無法釐清、證據不足，難以形成共識。

後第1屆任期屆滿、第2屆委員會組成，吳昭軍說，第2屆委員中，也有部分第1屆委員，因此大家都清楚審查過程與進行方式，2年來前後經歷約60次審查，最終才得出結果。

此外，吳昭軍強調，審查委員會的組成包括醫學、毒理學、流行病學、公共衛生等領域的專家，有些是來自學界的教授，也有醫學中心的醫師等，組成非常多元化，也非常認真在審查，菸品對於民眾健康危害與影響都需要考量，行政機關也尊重專業委員的意見，依法行政。

吳昭軍表示，這次採取有條件通過，是考量加熱菸品上市時間不長、觀察資料不足，無法證明風險高或低於紙菸，因此設有需要業者遵循的條件與上市後監督措施，其中包括如何對未成年族群與孕婦進行管制、第三方研究回報與主管機關、上市後監測研究調查等。

另外界質疑，吳昭軍在今年8月交棒予下一任署長前宣布加熱菸審查結果，是否受到其他壓力？吳昭軍表示，各界對於審查結果各有期待，但行政機關就是行政機關依法行政，「與我的任期沒有直接關係，只是剛好做出結論，我也剛好退休，應該是沒有相關的」。

吳昭軍也提到，今日國健署公布了其中2家業者的審查結果，後續還有4家業者的審查程序還在進行中，但大家不要有太多聯想，只要時間到了、審查委員有共識、業者資料足夠，就會尊重專業給出相應結論。

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