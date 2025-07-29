為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海商法大修預告！擬設海商專業法庭 提高海事案件求償上限

    交通部航港局修法預告海商法。圖為航運示意圖。（記者蔡昀容攝）

    交通部航港局修法預告海商法。圖為航運示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/29 17:36

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部航港局預告大修海商法，除了簡化行政措施，擬設置海商專業法庭，並提高海事案件被害人求償上限、加速處理無人受理貨物、延長貨損責任追償效期。

    修法草案預告至9月23日，航港局蒐集各界提出意見及建議後，再循序陳報交通部、行政院及立法院審議，希望近年能完成修法作業。

    海商法上一次大幅修正是1999年，後續僅兩次微幅文字修正。航港局考量25年來國際公約及國際規則因締結或修正而有所變化，因應趨勢及實務所需，近日預告大修海商法。

    這次修法草案有5大重點，包括設置海商專業法庭；提高船舶所有人責任限制數額，擴大海事案件被害人求償範圍；明定未經受領貨物（Idle Cargo）處理，加速並有效解決無人受理貨物處理；延長貨損責任追償效期，保障貨主權益；增訂對於具易燃性、易爆性或為危險貨物，託運人應提供資訊，加強航行安全。

    航港局說明，海商專業法庭設置原因，是考量海商事件的專業性、特殊性、國際性及航運實務法律關係極度複雜，因此參採司法實務建議，設置專業法庭，由具海商相關專業知識或審判經驗的法官審理海商案件。

    至於船舶所有人責任限制數額提高，指提高賠償上限。航港局解釋，現行以「船價制」為主、輔以「金額制」計算賠償上限；但船價制的船舶價值計算困難，易衍生爭議，且使船主傾向使用老舊船舶等缺點，金額制則具計算簡便、鼓勵船隻汰舊換新等優點，因此刪除船價制，改以「金額制」計算，依船隻噸位數及特別提款權制定賠償上限。

    以人身傷亡案件為例，賠償上限原是船舶總噸數乘以特別提款權162（折合台幣約6921元）；修法後，依船舶總噸級距對應特別提款權，為賠償上限。以總噸300船舶為例，修法後賠償上限為特別提款權100萬（折合台幣約4272萬元）。也就是說，其人身傷亡事故賠償上限，原本是台幣207萬元，修法後提升至4272萬元。

    至於財物損害案件，賠償上限原以船舶噸位數乘以特別提款權54計算；修法之後，總噸300以下船舶，賠償上限為特別提款權50萬；總噸逾300至2000，為特別提款權100萬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播