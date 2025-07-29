不准國光客運說停就停！公路局：部分路線整併、同業協助

公路局今天舉辦「金運獎」頒獎典禮。（記者吳亮儀攝）

2025/07/29 17:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕國光客運傳出因財務不佳、想停掉14條虧損的路線。交通部公路局今天（29日）指出，絕對不能影響民眾搭車，並要求客運全聯會和同業們協助，要讓既有的班次量能維持。

公路局今天舉辦幸福巴士「金運獎」頒獎典禮，局長林福山接受媒體聯訪，被問及國光客運財務困難以及想停駛14條虧損的路線，他表示，財務部分要國光客運自行處理，路線、運能等相關經營的項目要透過同路線的同業來相互協助合作，路線營運上也要更降低成本。

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林福山表示，站在公路局立場，當然希望每一家公路業者環境都能越變越好，國光遇到的課題交通部和公路局都有掌握，接下來相互討論，如何達到較好的經營方式，目前包括路線整併、同業的協助、資產處理、調度等都要大家一起來合作。

至於傳出國光客運想裁掉14條虧損的路線，林福山表示，客運業者在客運路線上面營運有困難、要申請停駛是依規定可以提出來，但在公路局立場是要妥善安排，路線的運輸服務不能中斷、不能影響民眾需求，服務要維持，因此要透過同業協助，讓原來路線的班次量能依舊維持。

國光客運表示，如今每週定期與公路局開會，協調同條路線業者替駛，希望期程愈快愈好。

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