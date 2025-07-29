水林勘災提治水3目標 卓榮泰：將推動6年1000億跨年度計畫

行政院長卓榮泰（前排拿麥克風者）指出，未來6年1000億元跨年度治水要達到「淹水最小、退水最快、最高安全標準」目標。（記者黃淑莉攝）

2025/07/29 17:28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣水林鄉昨（28）日連續好幾個小時強降雨，全鄉10多村傳出淹水災情，行政院長卓榮泰今日前往水林鄉勘災，看到淹水的民宅住戶都已整理好，卓榮泰指出，政府不能是啦啦隊，中央與地方要緊密合作，已指示成立「雲嘉南復原重建前進指揮所」整合各部會來處理。另行政院將推動6年1000億元的跨年度治水計畫，彌補過去治水在源頭與末端的缺口。

卓榮泰今天下午先到水林新街排水站了解排水整治狀況，接著到昨天淹水6、70公分深的蕃薯厝社區關心民宅淹水情形，洪姓屋主向院長陳情，希望淹水50公分補助可以放寬，卓榮榮回應，回去會進一步研議。

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雲林縣長張麗善針對北港、水林等沿海治水問題提出多項建議，包括新街大排前池改善、出海口抽水站等。立委張嘉郡說，新街排水站是北港、水林重要排水，改善工程需2億元，希望中央能儘快核撥經費改善。

立委丁學忠表示，雲林沿海地勢低窪建議水利署再調撥3至5台抽水機讓公所運用。立委劉建國強調，面對極端氣候，淹水範圍必須縮小、退水速度要快，相關經費與工程必須提前部署，中央與地方政府應儘速協調，能先行的工程就應盡速推動，不該重演去年凱米颱風、今年再次發生相同災情的情況。

卓院長指出，行政院將推動6年1000億跨年度治水計畫，彌補過去治水在源頭與末端的缺口，達成「淹水最小、退水最快、最高安全標準」的三大目標，他也強調，防洪保障標準的設定，必須配合極端氣候趨勢，重新檢討與設計治水思維。

卓榮泰看到蕃薯村長吳世明自家淹水仍以村里事務優先，他說，地方村長樂觀面對，但政府絕不能是啦啦隊，行政院已成立「雲嘉南地區復原重建前進指揮所」，由政委陳金德主持、顧問李孟諺協助，由中央與地方直接對口，協助處理相關問題。

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