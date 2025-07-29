香林國小徵代理教師 上阿里山賞櫻、看雲海 網友留言我是正式老師好想去

最高學府阿里山鄉香林國小近日辦理代理教師甄試，坐擁阿里山四季美景，讓不少網友心動也想報考。（記者王善嬿攝）

2025/07/29 17:19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕海拔高2195公尺、有「最高學府」之稱的嘉義縣阿里山鄉香林國小，近日辦理114學年度第2次長期代理教師甄選，為吸引優質師資，在臉書社群網站貼出教師甄選資訊，搭配阿里山日出、森林、雲海、櫻花等美景照，標榜一年四季不會流汗，秋冬時常有雲海美景、春季櫻花季、夏季銀河星空，讓網友留言「好心動行政缺」、「我是正式老師，好想去」，還有網友發問「好棒的高海拔工作，請問60歲也可以考嗎？」

香林國小代理教師甄選今天下午1點已報名截止，預計甄試國小懸缺代理教師2名與合理教師員額缺1名，7月31日假新港國小舉行甄試。

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香林國小校長賴忠和說，因各縣市教師徵選員額大開，影響教師到偏遠山區任教意願，目前校內國小17名學生、幼兒園8人，雖然是小學校，然而教師認真、年輕。

賴忠和說，學校位於阿里山國家森林遊樂區內，自平地到山區車程約2小時，山路蜿蜒又常有濃霧、大雨，颱風來襲還容易造成道路坍塌中斷等情形，但因海拔高2195公尺，氣候涼爽，學校周圍被森林包圍，還有一年四季美景可以欣賞，偏遠地區還有額外加給，歡迎有教學熱忱及喜愛大自然的教師來任職。

香林國小位於阿里山國家森林遊樂區，周圍都是森林，秋冬可賞雲海、春天賞櫻等。（記者王善嬿攝）

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