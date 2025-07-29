加熱菸「 先審查後上市」全球僅2國 吳昭軍：已是嚴管

國民健康署長吳昭軍接受本報專訪提到，台灣是繼美國之後、第2個對加熱菸採取先審查後上市管理措施的國家。（記者林志怡攝）

2025/07/29 17:10

〔記者林志怡／台北報導〕美、日大型菸商的14項加熱菸品項，今日有條件通過衛福部國健署健康風險評估，將可上市販售、流通。衛福部國民健康署長吳昭軍接受本報專訪時指出，台灣是全球第2個採取加熱菸品先審查後上市的國家，相較於沒有管理作為的日韓等國已是嚴管，且以他個人立場，無菸是最好的，但還有很多現實因素要考量。

吳昭軍表示，全球對於新興菸品，包括電子煙、加熱菸有很多想法，2023年「菸害防制法」修法時，考量電子煙煙油無法檢測、可以隨意添加各種物質，相關管理作為難以落實，且不可預測風險極高，美國更已有多起吸食電子煙後發生足以危害生命的意外事件與肺部損傷相關資訊，因此全面禁止此類菸品。

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對於加熱菸管理，吳昭軍指出，加熱菸原理是透過載具加熱菸草柱，其本質仍是菸草，但仍屬新興菸品，大家仍不清楚相關危害，新的加熱式菸品存在時間不夠長，長期造成的影響仍不得而知，因此認為要有不一樣管理措施，最終決定以「審查後上市」處理。

吳昭軍說，台灣是第2個採取加熱菸先審查後上市作法的國家，率先採取此一作法的美國，經過4年多的審查核准某業者的第一代加熱菸後，該款產品一度因侵權問題沒有上市，但最近才在美國重新上市，而送給台灣審查的是第二代產品，其加熱方式、製程都與第一代不同，風險不可預知，需要嚴格審查。

此外，吳昭軍指出，相較於美國與台灣，歐盟對於加熱菸品採取「報備制」，加熱菸品只要先向主管機關報備就能上市，日、韓則完全沒有管理措施，到處都能買到加熱菸品，即使某些店家不賣傳統菸品，架上也可能出現加熱菸，澳洲則是將加熱菸視作藥品，只有藥局可以購買。

吳昭軍強調，台灣採取先審查後上市、有條件通過的作法，與他國相較「已是嚴管」，後續對於菸商也會有廣告與標示相關嚴格管理作為，希望以更嚴謹的態度來保護青少年等脆弱族群。

「以我的立場、我個人想法，無菸是最好的，但事與願違，有人就是需要」，吳昭軍坦言，不論如何抽菸就是不好的行為，也是慢性病的4大風險因子之一，國健署絕對不希望大家一起抽菸，但現實還有很多因素需要納入考量，評估如何才能有效管理、保護年輕族群，如何降低菸品使用量、吸菸人口等，是國健署需要努力的目標，不論誰是署長都會努力推動。

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