日本團費高峰已過！品保協會估下修5％ 但越南將漲

旅行業品質保障協會29日分析，日本團費高峰已過。圖為日本旅遊示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/07/29 16:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕日本團價高峰已過！旅行業品質保障協會分析，日本團費受到匯率、機位及房間供過於求等影響，團費將往下走，接下來每年的團費變化，可能是持平或稍微下修5％。越南團費方面，由於越南政府改制，恐影響稅務，未來預期將上漲。

品保協會今（29日）公布2025年第四季（10至12月）合理團價。日本線制價委員黃清凉分析，今年日本暑假團體旅遊業績，受地震預言、美國關稅不確定性、全球經濟不穩定影響，30年來首次出現疲弱，加上萬博熱度未如預期，旅遊產業變成慘業，甚至出現不合理低價；而旅行業者為追趕年度目標，紛紛下修第四季利潤空間，多數地區較去年同期降5至10％。

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「日本團價高峰已過！」黃清凉表示，影響團費的兩大因素是機票及房費，日本在疫情期間新設很多飯店，加上航線航點增加，機位及房間供過於求，導致團費往下走。疫情解封之後，日本團費大約漲了30％，以2024年來說，過去2、3萬元的行程，要價提升至3、4萬元；接下來每年的團費變化，可能是持平或稍微下修5％，不會高於去年，除非日幣匯率大幅波動。

至於越南市場，越南7月1日起改採「兩級地方政府」模式，取消縣級政府，僅保留省級及鄉級政府，重新劃分行政區域。中南半島制價委員蔡承廷表示，新制上路之後，稅制也將有變革，可能影響越南地接社營運。地接社尚在適應及盤點，預期未來一定會反映在成本，導致團費調升，但調升幅度及時間點尚無法預期。

此外，今年第三季越南表現較去年同期差。蔡承廷說明，去年掀起的富國島熱潮，吸引大批台灣旅客前往，但第三季遇上當地雨季，旅客體驗並不好，連帶影響今年第三季越南業績下降。

第四季各區團費與去年同期比較，韓國遇上賞楓季，團價大約持平，大邱、釜山、濟州熱門；東南亞迎來旅遊旺季，新加坡較去年同期漲幅15％，其他國家漲幅約10％；中南半島破盤價不再，中高價團費約略持平。

美加線因台幣升值，團費跌5至8％。歐洲線因通膨持續，機票、飯店、車資、餐廳價格高，團費漲10至12％。中亞非線團費為持平或小幅下調，埃及、摩洛哥、南非進入旺季，平均上漲20％。紐西蘭漲幅約7％，澳洲降幅14％。國民旅遊團費持平。

旅行業品質保障協會29日公布2025年第四季合理團價。（記者蔡昀容攝）

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