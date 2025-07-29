加熱菸、電子煙、加味菸大不同 差異一次看

國健署公布首波加熱菸健康風險評估結果，2家業者、14品項有條件通過。（記者林惠琴攝）

2025/07/29 16:58

〔記者林惠琴／台北報導〕國健署今（29日）公布加熱菸健康風險評估結果，有條件通過2家業者、14個品項，引發熱議。近年菸品形式更多樣化，加熱菸、電子煙、加味菸的原理大不同，本文一次整理差異，但國健署也提醒任何型式的菸品皆有害，切勿聽信謠言以菸戒菸。

「加熱菸」是以電子設備將菸草柱加熱至350度左右，菸草成分蒸發，產生菸霧，以提供類似傳統菸品吸食的口味。其原料仍為菸草，含有尼古丁及其他有害物質，以保留尼古丁成癮性為原則。

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根據國民健康署最新臨床戒菸服務指引，加熱菸含有甲醛、乙醛、亞硝胺等致癌物，其尼古丁暴露不亞於傳統菸品，並沒有降低成癮性的效果，仍存在導致成癮及焦慮、憂鬱等問題，也是高血壓、心血管疾病的元兇。

至於「電子煙」，與傳統紙菸需經由燃燒後產生煙霧的原理不同，而是以電能驅動霧化器，加熱混有尼古丁、甘油、丙二醇或其他添加物的液體（俗稱「煙油」）成為煙霧，以供使用者吸食。世界衛生組織報告曾指出，電子煙口味多達1萬多種，包括薄荷、咖啡、茶、酒精類、香料、甜點、糖果等其添加的口味。

電子煙除了高濃度尼古丁具高度成癮性，也存在多種重金屬、化學物質，且具爆炸危險性，來源不明也可能添加大麻、安非他命等毒品而造成物質濫用等潛在風險。

在「加味菸」方面，指的是在菸品中添加花果香、薄荷口味等添加物，試圖掩蓋菸草辛辣的刺激味，並推出設計新穎的造型包裝，利用誤導性訊息將產品定位為比紙菸更安全的選擇。

我國於2023年3月22日正式施行「菸害防制法」修正案，全面禁止電子煙及未經審查通過的加熱菸。至於加味菸，國健署則是已預告禁止包含香草、肉桂、奶油、堅果等27種添加物。

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