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    基隆市中正區表揚28位模範父親 3人超過90歲

    基隆市中正區公所今天（29日）在北都飯店舉辦模範父親表揚大會。圖為基隆市長謝國樑（前排左四）、基隆議長童子瑋（前排右二）、中正區民意代表與模範父親合影。（基隆市政府提供）

    基隆市中正區公所今天（29日）在北都飯店舉辦模範父親表揚大會。圖為基隆市長謝國樑（前排左四）、基隆議長童子瑋（前排右二）、中正區民意代表與模範父親合影。（基隆市政府提供）

    2025/07/29 16:55

    〔記者俞肇福／基隆報導〕8月8日父親節腳步接近，基隆市政府今年恢復7個行政區輪流表揚模範父親，中正區公所今天（29日）在北都飯店舉辦模範父親表揚大會，基隆市長謝國樑表揚由各里、原住民及客家族群推薦的28位模範父親，感謝所有父親無聲的付出與堅韌的守護，共同撐起家庭的幸福與穩定。

    謝國樑表示，每一位模範父親都是社會穩定的力量與家庭支柱，他們以堅毅的身影為子女提供最穩固的依靠。他強調，市府將持續推動家庭友善政策，強化社會支持系統，成就更多溫暖的家庭故事。基隆市中正區長傅俊昇強調，28位模範父親年齡從60歲至94歲，來自不同世代與生活背景，卻有著無怨無悔為家庭付出的共同特質。

    今年中正區接受表揚的模範父親包括，港通里陳恒明、德義里吳金財、正義里李清池、信義里陳義雄、義重里王天賜、中船里張有福、正船里陳國正、入船里阮明山、中砂里劉昆良、真砂里陳山沂、正砂里蔡南、中濱里蔡坤財、中正里楊捷龍、正濱里林周平、砂灣里廖晏晞、建國里李進發、和憲里許生冬、社寮里許乾基、平寮里邱天來、海濱里朱財榮、碧砂里陳文波、新豐里蘇士誠、新富里許宗麟、砂子里楊意成、八斗里林溪發、長潭里吳朝威。以及原住民代表李進德、客家代表徐名煌。

    中正區公所指出，年齡超過90歲的正義里李清池、社寮里許乾基及八斗里林溪發3位父親，見證基隆數十年來的變遷；他們不僅是子女心中的英雄，更是社區無聲奉獻的楷模。

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