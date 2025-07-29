桃園市表揚模範公務員 18人脫穎而出可享5天公假

桃市府29日表揚114年度桃園市模範公務員，共有18人從眾多競爭者中脫穎而出，並由市長張善政頒獎。（桃市府提供）

2025/07/29 17:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府今（29）日表揚114年度桃園市模範公務員，共有18人從眾多競爭者中脫穎而出，並由市長張善政頒獎表揚，獲獎的民政局副局長藍品畯說，感謝局長劉思遠的推薦，讓他年過半百還有機會參與競賽，能夠獲選不是個人成就，而是要歸功於民政局團隊，因為各科的努力，才能在短時間內做出前所未有的成績。

18位模範公務人員分別為藍品畯、教育局科長沈可點、社會局科長曹姵妏、就業職訓服務處副處長陳慧茹、經濟發展局科長廖振宏、住宅發展處科長林玥亨、工務局副局長潘子儀、工務局科長謝馥揚、水務局專員盧芑樺、交通局科長黃心韻、警察局八德分局偵查佐王培益、婦幼警察隊偵查佐吳宗勳、環境管理處組長羅奕晟、消防局小隊長洪泳竹、文化局專委董俊仁、捷運工程局科長陳宥廷、智慧城鄉發展委員會組長侯兆豐、蘆竹區公所課長謝明儒。

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人事處表示，獲獎者除獲頒專屬客製化公仔獎座、5萬元獎金外，亦可享有5日公假，以表彰獲獎同仁辛勞與奉獻。

張善政表示，表揚典禮相當溫馨、感人，從開場獲獎人員的心得影片中，充分感受到同仁對公務的熱忱與投入，而得獎同仁在同事們熱烈歡呼下進場，宛如啦啦隊般齊心為彼此加油，展現市府團隊緊密如家人般的情誼，更體現市府整體的向心力與團結，獲表揚的模範公務人員雖然僅有18位，相信透過公開表揚，能激勵更多市府同仁發揮潛能，創造更多亮麗的表現。

獲獎的廖振宏說，能夠獲選感到非常意外，尤其市場業務必須得罪人，在整頓時先要把大家認為比較不好的東西去除，一定會有人因此受到影響，但改善後展現出來的成績、市民反映都不錯，未來希望市場業務能更加推進。

陳宥廷說，很開心代表捷運局團隊獲得模範公務員，代表團隊的努力被看見，從捷運綠線不同的里程碑，包括高架橋、北機廠、地下段隧道，每個階段都逐一達成目標，他獲獎是代表整個團隊，將持續為綠線通車努力。

民政局副局長藍品畯獲選今年度桃園市模範公務員。（記者鄭淑婷攝）

經濟發展局科長廖振宏獲選今年度桃園市模範公務員。（記者鄭淑婷攝）

捷運工程局科長陳宥廷獲選今年度桃園市模範公務員。（記者鄭淑婷攝）

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