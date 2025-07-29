彰縣國中英語會考連3年慘輸全國 C級超過3成

彰化縣在縣內5所完全中學設立全英語上課的學習環境，讓國中生與國際接軌。（圖由縣府提供）

2025/07/29 16:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕愈減愈爛？為提升國中學生學習力品質，彰化縣致力推廣國中教育會考減C政策，並砸重金投入雙語教育計畫，不過，在審計部彰化縣審計室公布最新出爐的去年度（2024）審計報告卻發現，彰化縣連3年國中會考英語科成績「待加強」（C級）人數未減反增，呈逐年上升趨勢，還高於同期全國平均值，要檢討。

審計報告中指出，彰化縣自2023、2024年起配合中央「2030雙語國家政策」，在地方教育發展基金預算合計編列約2.8億元投入雙語教育相關計畫，包括國中小中長程英語教育、引進外籍師資、改善學校英語教學環境等，以提升學生整體英語實力及國際競爭力。

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不過，審計發現，國中教育會考英語科成績中「待加強」（C級）人數占應考人數之比率，從2022年32.69%、2023年34.38%，到2024年35.24%，呈逐年上升趨勢，顯著高於同期全國平均值（分別為27.86%、29.06%、29.12%），這意味縣府雖大手筆投入雙語教育資源，但學生學習意願與英語教學效能卻未盡理想，成績反而連年落後全國平均。

更值得注意的是，偏遠地區國中小聘用外籍教師的學校數，僅為當地學校總數的31.67%，遠低於一般地區的61.39% 及非山非市地區的47.06%，凸顯城鄉差距，偏鄉找不到外籍教師，教學資源落後。

彰化縣近年推廣學校英語教育環境，鼓勵學校設立情境學習教室，透過情境教學激起學生學英語的意願及興趣。（圖由縣府提供）

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