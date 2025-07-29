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    澎湖連發豪雨特報 七美出現瀑布奇景

    常年缺水的澎湖，七美離島竟出現瀑布奇景。（何何吧提供）

    常年缺水的澎湖，七美離島竟出現瀑布奇景。（何何吧提供）

    2025/07/29 16:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖連日來出現劇烈氣候，先是雷電衝擊，導致風櫃有線電視大斷訊，隨後又傳出七美、望安豪雨特報，七美還出現瀑布奇景，受到異常氣候干擾，澎湖海空運都受到影響，船班提早開航，1班飛機取消。

    澎湖氣象站今（29）日凌晨零時25分發布大雷雨特報，警戒區域涵蓋全澎，持續時間至2時；零時23分26秒七美氣象站（七美鄉） : 40毫米/1小時，雨量觀測達大雨標準；24小時累積雨量：七美氣象站（七美鄉） : 177.5毫米；1時20分16秒望安鄉時雨量達65毫米，達大雨標準。

    據了解，澎湖近日晚上容易出現大雷雨，主要是因為陸地跟海面的溫差，形成陸風向海面這個方向吹，因西南氣流溫暖，加上水量充沛，海面溫度會比較高，陸風碰撞到海面會有強烈的抬升對流作用，所以晚上就會有雷雨。

    而受到異常氣候影響，今日新揚18號南方四島航線停航、花嶼航線：馬公-花嶼上午6時30分、馬公-花嶼下午2時，上下午都提早返航；車船處南海之星2號馬公跑高雄（28日去29日回），今日配合車船處交通船提早返航（下午1時30分望安-馬公），望安-將軍航線下午1時15分航班，提早為中午12時20分開航。立榮航空下午3時15分澎湖飛台中航班，因台中因素無法降落折返，隨後又宣布停航。

    七美著名地標雙心石滬，因暴雨造成水質渾濁。（何何吧提供）

    七美著名地標雙心石滬，因暴雨造成水質渾濁。（何何吧提供）

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