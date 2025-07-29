地段、價格曝光!宜蘭縣抵費地標售 8/7開放投標

宜蘭農地重劃釋出6筆抵費地標售，其中阿蘭城每坪8萬4千元。（記者王峻祺攝）

2025/07/29 16:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉阿蘭城、冬山鄉丸山村等2處農村社區土地，目前均已完成重劃，縣政府釋出6筆抵費地公開標售，其中以阿蘭城地段售價最高，標售單價每坪約8萬4千元，預計8月7日開放民眾投標。

宜蘭縣府採「以地易地」方式，讓阿蘭城、丸山地主用部分土地抵付重劃工程費用，今年釋出6筆抵費地公開標售，所得金額將用來支付工程款，其中包括阿蘭城農村社區土地重劃區1筆及丸山農村社區土地重劃區5筆抵費地。

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6筆抵費地均為乙種建築用地，每坪單價訂在6萬5千元至8萬4千元不等，其中以阿蘭城地段173地號的每坪價格最高，總計44.6坪，售價370多萬元。標售面積最大的則是福丸地段的145地號，有1600多坪，每坪7萬5千多元，總底價約3600多萬元。

宜蘭縣政府地政處表示，6筆抵費地將於8月7日開放投標，預計9月17日上午9點半截止，並於當日開標，民眾均能投標，可於標售公告或投標期間，前往地政處領取投標須知、投標單等資料。

阿蘭城農村社區土地重劃面積約7.7公頃，總經費1.6億元，2020年完成重劃，成為宜蘭縣重要示範區，改善社區內蘭城路曲折蜿蜒的交通不良情形，並解決現有社區公共活動空間不足問題。丸山農村社區土地重劃面積約9.8公頃，經費逾1.5億元，2022年完成，重劃工程除規劃整體交通路網，提高社區交通安全性外，自來水及電信、電力也地下化。

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