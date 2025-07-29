非原廠充電行動冰箱引大火燬貨櫃屋 南消教正確充電指引

台南安南區安中路二段一處貨櫃屋日前失火燒燬，南市消防局調查得知是行動電冰箱以非原廠充電，過成過充自燃、引發大火。（民眾提供）

2025/07/29 16:41

〔記者王俊忠／台南報導〕近日台南市安南區安中路2段1處貨櫃屋發生1件鋰電池模組充電引發自燃失火，燒燬貨櫃屋，幸消防人車及時搶救，無人員傷亡。但消防局調查發現是行動電冰箱以非原廠充電器充電，造成鋰電池「過充」失火，消防局提醒電器產品的鋰電池模組，務必以原廠充電器充電，避免過充自燃。

由於鋰電池為目前及未來電池主流，舉凡3C、電器產品、電動工具及電動車輛等，很多都依靠鋰電池供電，維持運作，國內外經常傳出鋰電池自燃火災，南市消防局提供下列建議，請民眾選購或使用時多加留心，降低電池火災風險。

請繼續往下閱讀...

1、電器產品鋰電池模組，務必以原廠充電器充電，防範「過充」引起自燃。

2、鋰電池模組如有損壞，請送回原廠檢修，勿自行拆解改裝。

3、鋰電池產品充電，請慎選適當處所，勿於床鋪或沙發等易燃可燃物上充電，並應與可燃物保持適當距離防火間隔，防止鋰電池故障、失效，自燃延燒。

4、閒置或損壞之鋰電池、電池模組或鋰電池產品，建議交由專業人員回收。

5、請選購具合格標章且國內有售後服務廠商的鋰電池產品。

6、鋰電池模組充電完成時，應拔除插頭及鋰電池模組，避免安全裝置故障或失效，發生「過充」引發火災。

7、鋰電池模組，應避免摔碰或撞擊，尤其避免穿刺、避免陽光直射或高溫等環境。

8、發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免再使用，並移置到安全處所。

9、鋰電池相關產品失火時，請撥打119報案，當火勢還小時可以初期滅火，建議以｢水｣滅火（如室內消防栓、自來水管或容器裝水），持續對燃燒物澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢，火勢即撲滅。

台南安南區安中路二段一處貨櫃屋日前失火燒燬，南市消防局調查得知是行動電冰箱以非原廠充電，過成過充自燃、引發大火。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法