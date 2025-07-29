台灣美食展8/1登場！一站吃遍特色美食 飯店優惠最高下殺1.9折

台灣美食展展前記者會曝光部分展位，包含五星級飯店烤鴨。（記者黃宜靜攝）

2025/07/29 16:38

〔記者黃宜靜／台北報導〕2025年台灣美食展8月1至4日在台北世貿一館舉行。主辦單位台灣觀光協會今（29）日搶先公布展出亮點及優惠資訊，台灣觀協榮譽會長葉菊蘭表示，魚類海鮮是台灣重要資源，今年以「海鮮-鮮味款待」為主題，可以一次吃盡台灣美食；此外，飯店業者也祭出優惠，住宿券最低下殺1.9折，歡迎大家逛展。

此次美食展規劃「探索台味」、「金牌特物」、「異國美食」及「藝鳴驚人」4大展區，集結生鮮食材、道地及異國料理，也能購買冠軍好物、伴手禮，品嘗米其林必比登推薦店家、購買五星飯店餐券，還能學料理。另外，美食展也邀請多個單位設館，包含客委會「HA FOOD客食‧客市」、農業部「台灣農業館」、財政部國庫署「瓊漿玉露館」、交通部觀光署「台灣，超有料」和各縣市政府參展。

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台灣觀協榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏與輔導單位交通部觀光署署長陳玉秀等，今出席展前記者會，進行啟動儀式。現場曝光部分展位，包含「2025舊金山世界烈酒競賽」獲獎的38款認證酒品、飯店烤鴨、米糕及日本館美食、客委會展現客家特色料理等，更直接邀請圓山大飯店牛排館主廚廖健皓示範「西西里風味馬祖淡菜」等，香氣四溢。

葉菊蘭致詞表示，今年美食展是以「海鮮-鮮味款待」為主題，台灣是海島國家，魚類海鮮是台灣重要資源，邀請大家逛美食展，一次吃盡台灣美食，也能感受到台灣人情味，「百味盡在美食展中！」簡余晏則分享，此次美食展有11間的米其林必比登推薦店家、200多家的品牌及600多個攤位，其中異國美食展區設有日本館、馬來西亞館，將帶來精采佳餚。

陳玉秀表示，美食絕對是觀光的開始，離家後會開始想念家鄉的味道，出遊會吃美食，美食是生活、旅行中很重要的事情，因此交通部也集結北中南東共25個品牌參展。

許多逛展民眾鎖定大飯店住宿和餐券優惠，台灣觀協表示，今年優惠包含：晶華酒店平日栢麗廳6.8折、海霸王美食券6.6折起、天成飯店集團瑞穗天合國際觀光酒店平日溫馨家庭房雙人住宿券1.9折、晶華國際酒店集團「環遊晶華．超值護照」住宿套票2.4折等。

台灣觀協指出，即日起至7月31日開放預售票，購買即贈限量《台灣海鮮地圖》乙份。此外，美食展也與捐血中心合作，7月26日至8月2日到指定捐血點捐血可兌換門票；另攜手高鐵假期，入住台北指定飯店即贈台灣美食展門票。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

財政部國庫署「瓊漿玉露館」展示參加「2025舊金山世界烈酒競賽」獲獎之38款認證酒品。（記者黃宜靜攝）

圓山大飯店牛排館主廚廖健皓示範「西西里風味馬祖淡菜」。（記者黃宜靜攝）

2025台灣美食展8月1日將於台北世貿一館舉行。今日舉辦展前記者會，進行啟動儀式。（記者黃宜靜攝）

台灣觀協榮譽會長葉菊蘭致詞表示，今年美食展是以「海鮮-鮮味款待」為主題。（記者黃宜靜攝）

交通部觀光署長陳玉秀表示，此次「台灣，超有料」集結25個品牌參展。（記者黃宜靜攝）

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