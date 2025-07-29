「教育阿信」蕭玉盞7/31退休 難忘45年前恩師贈禮鼓舞

基隆市安樂國小校長蕭玉盞後天（31日）屆齡退休，展開退休新人生。圖為蕭玉盞在課堂上深受學生歡迎。（蕭玉盞提供）

2025/07/29 16:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂國小校長蕭玉盞將在後天（31日）屆退，回首45年前的夏天，20歲的她，師專剛畢業，從台南搭火車到基隆報到，從老師、主任、校長，在安樂國小畫下教職的句點，開啟退休新生活。她說，感恩師長栽培，感謝一路引領自己成長的貴人；她祝福每個仍在教育崗位的老師，都能做別人生命中的天使。

蕭玉盞回憶說，她是台南白河的農家子弟，幼年時過著撿木柴燒飯，撿蝸牛餵豬、鴨，凌晨1點提燈籠跟父親去挖筍的艱苦日子，養成刻苦耐勞的做事態度。小學三年級時曾遭霸凌，所幸四年級遇到班導陳淑玲的鼓勵與引導，送她人生第一份禮物，點燃想當老師的志願；她考上師專，終於如願以償當老師。

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蕭玉盞說，從任教第一天開始，就以「每個孩子都值得尊重與關懷」為信念，在60位學生的擁擠教室裡，她除了維持秩序與教學品質外，還抓住課餘時間批改作業本、聯絡簿，60人每天至少就是180本要批閱，她總在下午放學前改完也不覺得累，同事嘖嘖稱奇，她都要歸功於幼年貧困得幫忙農務家事，奠定充沛的體力基礎。

被家人戲稱「教育阿信」的她，校長叫她兼任會計、兼任文書，放心把沒人做的事交代她做，她遇到不會做的業務，就把「從做中學」奉為圭臬；歷經教務、總務、學務主任的歷練，推動校園體育、民俗藝術、採購，逐步累積專業。期間，她化危機為契機，取得家長支持，讓曾被排擠的孩子，重新融入校園。

蕭玉盞初任八堵國小校長，率領師生打造鐵道文化課程，榮獲教育部「教學卓越銀質獎」與本土教育傑出團體獎。在深澳國小校長任內，推動生命教育與公共藝術「碳狗」計畫，將廢棄資源變成學生作品，獲文化部教育推廣獎。在安樂國小推動「蚵殼港再現」課程，結合在地社區與學生，讓學校成為融合文史、生態與藝創的故事場域。

記者問她45年教學生涯，有無心願未完成？蕭玉盞說，她想找1972年在台南縣河東國小任教的班導陳淑玲，想親口跟老師說聲謝謝，告訴老師45年前送的禮物，她小心翼翼地收藏著，她也想回贈老師禮物，謝謝老師的鼓勵與獎品，改變她的人生。

基隆市安樂國小校長蕭玉盞後天（31日）屆齡退休，展開退休新人生。圖為蕭玉盞心心念念1972年班導恩師陳淑玲的題字，讓當年才12歲的她從小學畢業保留迄今。（蕭玉盞提供）

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