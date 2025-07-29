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    首頁　>　生活

    南投縣校長大風吹 28所學校迎接新任領航者

    南投縣27所國中小學校長異動，29日舉行交接典禮。（南投縣政府提供）

    南投縣27所國中小學校長異動，29日舉行交接典禮。（南投縣政府提供）

    2025/07/29 16:33

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣今年因有旭光高中校長何光明及11所國中小學校長退休，牽動校長職務大風吹，除旭光高中外，共有27所國中小學校長換新人，今（29日）在平和國小舉辦交接典禮，其中旭光高中校長由原卓蘭高中教務主任毛彬權接任，另原任南投國中校長陳恆旭調任集集國中、原任瑞竹國中校長劉松彥調任南投國中，以及聘任原三光國中主任陳名昱擔任民和國中校長。

    此外，國小校長異動共17位，新任校長包括名間國小范慶鐘、南投國小廖志家、光復國小柯志忠、新民國小張媛媛、長流國小王志全、平林國小呂秋明、竹山國小林建言、新豐國小陳建助、文昌國小李岱恩、潭南國小許振家、魚池國小尤長盈、虎山國小謝有誌、敦和國小葉兆祺、忠孝國小鐘森雄、埔里國小邱國峰、愛蘭國小曾元信、太平國小蔣汝蘭。

    另新聘7位國小校長，包括麒麟國小方竣憲（原任發祥國小主任）、漳興國小陳良輔（原任僑光國小主任）、長福國小郭欣怡（原任雙冬國小主任）、中和國小陳君青（原任延平國小主任）、信義國小王民珍（原任南投國小主任）、桃源國小趙元炤（原任富功國小主任）、民和國小盧景山（原任雲林國小主任）。

    交接典禮結束後，也由副縣長王瑞德頒贈紀念品給12位退休校長，感謝他們多年來在教育界的無私奉獻與專業貢獻，並期許未來能持續以自身經驗提攜後進，為南投教育留下深遠影響。

    南投縣12位校長退休，縣府頒贈紀念品感謝。（南投縣政府提供）

    南投縣12位校長退休，縣府頒贈紀念品感謝。（南投縣政府提供）

    全國首位布農族原住民高中校長何光明（右），從南投縣立旭光高中退休，副縣長王瑞德（左）代表縣府頒贈紀念品致謝。（南投縣政府提供）

    全國首位布農族原住民高中校長何光明（右），從南投縣立旭光高中退休，副縣長王瑞德（左）代表縣府頒贈紀念品致謝。（南投縣政府提供）

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