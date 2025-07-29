為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大雨溪水暴漲沖刷！ 南投廬山溫泉鋼便橋引道邊坡流失

    南投仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋，因大雨溪水暴漲沖刷河岸，導致便橋引道邊坡流失（圖右側），居民擔心橋梁中斷衝擊部落生活。（民眾孔文博提供）

    南投仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋，因大雨溪水暴漲沖刷河岸，導致便橋引道邊坡流失（圖右側），居民擔心橋梁中斷衝擊部落生活。（民眾孔文博提供）

    2025/07/29 16:22

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋是部落對外重要橋梁，但受西南氣流大雨影響，塔羅灣溪溪水暴漲沖刷便橋邊坡，導致引道退縮，居民深怕交通因此中斷，另在投89線力行產業道路，也有多處土石流無法通行，第四河川分署、南投縣政府獲報派出機具搶修，將儘速引導水流與清運土石，維護當地對外交通。

    仁愛居民表示，廬山溫泉鋼便橋一旦中斷，不僅無法前往務農，就連當地部落生活也受衝擊，外出必須繞遠路前往菁英部落，才有辦法下山，希望相關單位盡快搶修。

    四河分署表示，廬山溫泉的塔羅灣溪受雨勢影響，導致水流沖刷鋼便橋引道邊坡，經河川巡守人員通報後，已調派4部怪手清疏河道，將水流引至河道中央，並在上游設置護坡防止掏刷，以免橋梁交通中斷。

    南投縣政府指出，廬山溫泉鋼便橋的通行安全，都有與四河分署密切合作因應，只要有阻斷風險就會進行搶修，至於力行產業道路因土石流發生道路中斷，也已就近派出機具搶修清運土石，防止部落居民受困。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播