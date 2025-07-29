大雨溪水暴漲沖刷！ 南投廬山溫泉鋼便橋引道邊坡流失

南投仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋，因大雨溪水暴漲沖刷河岸，導致便橋引道邊坡流失（圖右側），居民擔心橋梁中斷衝擊部落生活。（民眾孔文博提供）

2025/07/29 16:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉廬山溫泉鋼便橋是部落對外重要橋梁，但受西南氣流大雨影響，塔羅灣溪溪水暴漲沖刷便橋邊坡，導致引道退縮，居民深怕交通因此中斷，另在投89線力行產業道路，也有多處土石流無法通行，第四河川分署、南投縣政府獲報派出機具搶修，將儘速引導水流與清運土石，維護當地對外交通。

仁愛居民表示，廬山溫泉鋼便橋一旦中斷，不僅無法前往務農，就連當地部落生活也受衝擊，外出必須繞遠路前往菁英部落，才有辦法下山，希望相關單位盡快搶修。

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四河分署表示，廬山溫泉的塔羅灣溪受雨勢影響，導致水流沖刷鋼便橋引道邊坡，經河川巡守人員通報後，已調派4部怪手清疏河道，將水流引至河道中央，並在上游設置護坡防止掏刷，以免橋梁交通中斷。

南投縣政府指出，廬山溫泉鋼便橋的通行安全，都有與四河分署密切合作因應，只要有阻斷風險就會進行搶修，至於力行產業道路因土石流發生道路中斷，也已就近派出機具搶修清運土石，防止部落居民受困。

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