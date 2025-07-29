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    台北青年高峰會 前NASA工程師開講交流太空新創

    Global InnoYouth Summit臺北青年高峰會（記者陳逸寬攝）

    Global InnoYouth Summit臺北青年高峰會（記者陳逸寬攝）

    2025/07/29 16:47

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市青年局今（29）舉辦首屆「2025 Global InnoYouth Summit 臺北青年高峰會」，邀請國內外青年於台北晶華酒店齊聚一堂交流。台北市青年局局長周羿希表示，這次舉辦論壇除了希望年輕人與其他青年領袖和代表接觸外，也讓國外青年領袖可以認識台北。

    這次高峰會的開場講座請到前NASA工程師、現任ispace太空任務指揮官Janelle Wellons，分享投入太空新創的經歷。本次活動講者除了國際領導力，還有一些與健康福祉有關等等年輕人比較關心的議題。青年局希望透過講座，傳達給年輕人創新多元的理念。「想告訴大家，不一定要被什麼東西綁住，你可以走出很多不一樣的路。」周羿希總結。

    高峰會也安排展攤，內容包含太空任務交流體驗、AI×工藝創作、STEAM教育實作，以及有學生諾貝爾獎之稱的社會創業大獎Hult Prize，吸引許多現場青年互動。Janelle Wellons在攤位和青年講述過去在月球執行任務的故事，也積極與參與學子交換社群聯絡方式。

    周羿希期待，接下來能夠持續舉辦國際論壇，也期待可以開拓與美西、港灣區域合作機會。

    Global InnoYouth Summit台北青年高峰會，開場講座請到前NASA工程師、現任ispace太空任務指揮官Janelle Wellons，分享投入太空新創的經歷。（記者陳逸寬攝）

    Global InnoYouth Summit台北青年高峰會，開場講座請到前NASA工程師、現任ispace太空任務指揮官Janelle Wellons，分享投入太空新創的經歷。（記者陳逸寬攝）

    台北市長蔣萬安出席Global InnoYouth Summit臺北青年高峰會。（記者陳逸寬攝）

    台北市長蔣萬安出席Global InnoYouth Summit臺北青年高峰會。（記者陳逸寬攝）

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