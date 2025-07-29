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    一類組採計數乙科系門檻難估 補教：勇敢填可能有驚喜

    分科測驗公布成績，升學輔導專家藍天予分析今年落點預估。（記者楊綿傑攝）

    分科測驗公布成績，升學輔導專家藍天予分析今年落點預估。（記者楊綿傑攝）

    2025/07/29 16:20

    〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗成績今天公布，今年增加數學乙考科，補教認為有採計該科的科系無法預估落點，除了第一志願台大法律3組尚可略為估計落點，分別較去年增3至6級分，建議考生勇敢填可能有驚喜。在整體志願選填上，則考生不妨思考好界線科系，並至少要填70至80個志願，越想讀的填越前面，且找1至2個保底科系填在最後面。

    今年由於回流名額減少，造成科系門檻提升，補教三類醫牙科系門檻估提升0至6級分、二類組前段大學門檻估提高1至6級分。但最大變數在數學乙考科，因此一類組科系的門檻預估成為「最困難的部分」，會根據參採不同數學科目而有不同結果。

    得勝者文教升學輔導專家藍天予即指，採計數學乙變數太大，雖難預估但是個機會，勇敢填可能有驚喜，志願盡可能填好填滿。而除了如台大國企A、政大金融B、政大資管B等未改變採計科目的預估分數分別為214、226、240級分，其他如台大國企B、台大公管企管組、台大財金、台大會計等科系均改採數學乙，故無法預估。

    不過雖然台大法律系3組別都採計數學乙，但藍天予指出，因為是第一志願，且各科採計大多為1倍（國英數乙史皆x1、公x1.25），故門檻有機會預估，台大法律系財法組去年為292級分，今年預估298級分；司法組去年288.25級分，今年預估293級分；法學組去年285級分，今年則預估288級分。

    對於選填志願策略上，藍天予提到，落點分析不求非常精確，抓大致區間即可。夢幻區會花較多時間排序，但通常真正會上的是落點區，要仔細評估落點區志願順序是否符合個人喜好。且界線科系也要訂好，即何處開始填選校不選系需要思考。

    藍天予說，根據以往經驗，校系通過門檻提升的年度，考生容易在志願選填上有意外發生，建議學生採取更保守的策略，保底校系要夠保底才不至於有意外發生。

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