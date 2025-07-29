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    屏縣滿洲鄉分水嶺部落50餘人預防性撤離 進住渡假村

    屏東縣長周春米（中著紅外套者）視察恆春水資源回收中心。（縣府提供）

    屏東縣長周春米（中著紅外套者）視察恆春水資源回收中心。（縣府提供）

    2025/07/29 16:12

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕受西南氣流與低壓帶影響，屏東縣進入強降雨 高風險期，縣長周春米下午前往恆春水資源回收中心，確認抽水設施運作情形，接著再到恆春小丑魚渡假村探視預防性撤離的滿州鄉分水嶺族人，周春米感謝鄉親配合撤離，責請社會處妥善照顧外，同時要求務必確保各項水利設施正常運轉。

    周春米說，7月28日凌晨降下豪雨造成嘉義重災害，同日早上即接獲水利署及經濟部次長賴建信來電提醒，須提前注意縣內強降雨狀況，今天上午將滿州分水嶺族人陸續安置至收容旅館，並協助孤島與原鄉村民進行撤離。

    周春米指出，恆春半島自28日晚起陸續降下大雨，現有分水嶺部落41位族人進駐安置場所，晚間還有10位族人陸續入住，已責請鄉長及社會處盡最大能量照顧撤離民眾，讓鄉親在撤離過程中感受到溫暖與友善。

    周春米指出，縣府這兩年安排族人在撤離時入住旅館或旅宿中心，確保良好生活環境，長期將規劃闢地興建永久屋，在重新建置安全空間的同時，希望鄉親在颱風、天災來臨時，能配合撤離至安全地點，永久屋雖程序複雜，選址、程序、土地與經費取得及分水嶺住戶的分配，皆需透過完善的法律制度辦理，現全力推動中，盼能早日為族人打造更安全的家園。

    縣府盤點目前縣內災情有縣道199的34k+500上邊坡坡面崩塌，雖已搶通1車道，但仍因有落石持續掉落將派員交管，用路人請提早改道或配合交管。此外，根據中央氣象署預估，西南氣流與低壓帶所帶來的強降雨將於7月29日至30日影響屏東縣，再次提醒民眾務必做好相關防災措施。

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