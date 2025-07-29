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    「消毒水當飲用水」4人掛急診 冰淇淋名店：單店夥伴疏失

    位在台中勤美綠園道商場的酷聖石冰淇淋店。（記者許國楨攝）

    位在台中勤美綠園道商場的酷聖石冰淇淋店。（記者許國楨攝）

    2025/07/29 15:54

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市勤美綠園道商場的酷聖石冰淇淋店（Cold Stone）昨（28）日發生烏龍事件，一名男子內用時誤喝到疑似消毒用的「次氯酸水」，身體不適緊急送醫，酷聖石總公司今（29）日發出聲明，強調公司SOP並無問題，初步研判為「單店夥伴作業疏失」，已主動向顧客致歉並提供必要協助

    據了解，昨中午該男子帶著孩子內用，店員送上開水，他因口渴大口飲用後，立刻察覺異常，驚喊「水有問題！」並緊急呼救，店員為確認情況也自行試飲，結果同樣出現不適，隨即報案送醫，現場另有2名年輕顧客疑喝了一小口，也一併送醫觀察，總計3名顧客與1名員工接受緊急治療。

    誤飲男子表示，杯中清水看似無異狀，喝下後卻喉嚨灼熱、呼吸疼痛，至今仍沙啞不適，他強調，雖店家有道歉，但至今未明確交代水壺中為何會混入消毒液，市府食安處表示，已派員前往調查，釐清顧客到底是誤飲消毒用的次氯酸水，或是稀釋過的漂白水，若業者涉疏失將進一步究責。

    酷聖石總公司則回應表示，第一時間已進行了解，此為單店夥伴疏失，已主動關心與慰問顧客，持續提供必要協助，強調公司SOP並無問題，將檢視分店內部流程，強化員工教育訓練，以杜絕類似事件再次發生。

    相關新聞請見︰

    獨家》台中知名冰淇淋店疑稀釋漂白水當飲用水 3顧客1員工送急診

    酷聖石總公司回應表示，此為單店夥伴疏失，已主動關心與慰問顧客。（記者許國楨攝）

    酷聖石總公司回應表示，此為單店夥伴疏失，已主動關心與慰問顧客。（記者許國楨攝）

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