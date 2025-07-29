請改道！國3竹南交流道施工 7/30晚間封閉北上入口10小時

國3竹南交流道施工，7/30晚間封閉北上入口，高公局中區養護工程分局提供改道香山交流道路線圖。（圖由高速公路局提供）

2025/07/29 15:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高速公路局中區養護工程分局，為辦理國道3號竹南交流道（119Ｋ）北上入口匝道刨鋪作業，訂於7月30日（星期三）晚間8點到翌日清晨6點封閉北上入口匝道施工，請用路人屆時改道。

高公局中區養護工程分局表示，施工期間欲使用國3竹南交流道之北上車輛，建議改由竹南聯絡道（台1己線）→西濱快速公路→西濱連絡道→公義路→香山交流道（109Ｋ）北上；或由竹南聯絡道（台1己線）→西濱快速公路→西濱交流道（114Ｋ）北上。

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中區養護工程分局表示，駕駛人行經交通管制區域請減速慢行，並請依既有指示牌面及施工單位所設牌面行駛，另請遵守管制人員導引，以確保行車安全及施工順利，造成不便，祈請見諒與配合。遇雨則延後施工，可撥打1968，或上高速公路局全球資訊網（www.freeway.gov.tw）查詢最新施工路況。

國3竹南交流道施工，7/30晚間封閉北上入口，高公局中區養護工程分局提供改道西濱交流道路線圖。（圖由高速公路局提供）

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