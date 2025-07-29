數甲物理變簡單、回流名額減少 補教估二、三類科系門檻提高

分科測驗公布成績，升學輔導專家藍天予分析今年落點預估。（記者楊綿傑攝）

2025/07/29 16:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年分科測驗成績揭曉，補教預估，在今年回流名額減少、數學甲及物理考題變簡單情況下，二、三類組相關科系門檻可能提高，預估台大醫門檻288級分、台大電機230級分。而受惠電資領域正夯，部分中字輩大學電機相關科系門檻已超過台大部分科系，預估今年差距還會拉大。

今年分科測驗含回流總名額3萬3381名，較去年減少10.5%，而考生人數3萬9190人，較去年減少7%。得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，回流名額減少影響科系門檻上升，考生變少競爭減少也造成門檻提升。而今年數學甲及物理考題較簡單，採計此2科的科系門檻也將隨之提升，總體而言三類醫牙科系門檻估提升0至6級分、二類組前段大學門檻估提高1至6級分。

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在醫學系門檻部分，藍天予表示，台大醫估較去年提高1級分為288級分；陽明醫預估284級分與去年持平；台大牙估較去年提高1級分為284級分；自費醫牙、公費醫估都較去年提高5級分，分別為268、265級分。而陽明牙、北醫醫去年門檻分別為275、274級分，今年因回流名額減少，預估門檻各會提升5級分，與成大醫的門檻差距將會縮小。

二類組門檻方面，藍天予認為，台大電機估較去年提高1級分來到230級分；清大電機甲、交大資工甲都估較去年提高2級分，分別為226、272級分。而在電資領域火熱情況下，中興電機甲（252級分）去年門檻已超過台大生機電（248級分），中正電機甲（246級分）也高過台大土木（241級分），今年估差距會更大。另台大、頂大、中字輩二類門檻則分別估為232、215、210級分。

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