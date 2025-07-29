卓榮泰嘉縣勘災 縣府提4條排水改善經費需48億餘元

行政院長卓榮泰（前排右3）到嘉義縣勘災，瞭解治水改善計畫。（記者林宜樟攝）

2025/07/29 16:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣昨天降下大豪雨，造成多處淹水災情，行政院長卓榮泰今天中午到朴子市勘災，縣府提出荷苞嶼排水、六腳排水、南靖排水及新埤排水（嘉義科學園區周邊排水系統）及興建5處抽水站的改善計畫，總經費約48億元；卓榮泰說，相關治水改善工程部分，會請水利署納入治水計畫，並請立法院委員支持。

卓榮泰今天由縣長翁章梁、立委蔡易餘、王育敏、張啓楷、朴子市長吳品叡、水上鄉長林緗亭等陪同到佳禾橋勘災，縣府提出排水改善計畫，希望中央支持。

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縣府簡報表示，荷苞嶼排水整治率達75.35%，極端降雨超過保護標準而造成災情，縣府已發包「在地滯洪評估規劃」，並研擬擴建滯洪池、加高堤防或加深河槽，總經費約5.8億元；六腳排水整治率為51.03%，總經費需求33.7億元，正進行瓶頸段拓寬及護岸新建，後續提報未整治區域，進一步完成護岸工程。

南靖排水整治率為22.95%，下游溢堤風險高，已提報瓶頸改善及護岸加高，預計9月決標；嘉義科學園區周邊規劃拆除出口閘門、設置滯洪池及抽水站，經費約9.34億元，可望提升園區防護標準；抽水站部分已獲中央核定補助1.6億元，待抽水機組進駐後，可即時增強抽水能量。

卓榮泰說，政府進行系統性治水，三大作法為「逕流分擔、出流管制、在地滯洪」，而在地滯洪必須取得土地，要請地方政府合作推動，改善方式若在原治水計畫內就繼續進行，若未在內將安排在下一波六年1000億元治水計畫內，希望能補到8年800億元及前瞻治水計畫不足的部分。

卓榮泰說，未來數天仍可能大雨，已請政委陳金德設立雲嘉南災後復建前進指揮所，地方可直接與前進指揮所對接應變中心，由內政部、經濟部及國防部全力協助，有關跨部會治水工程部分，也請前進指揮所協調聯繫。

卓榮泰表示，政府針對房屋淹水50公分以上有補助，並針對登記在案、有稅籍的小商家，若攤台、展示櫃有損壞，將酌予加碼補助，降低災民負擔。

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