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    打造廟埕閱讀新體驗 「閱讀浪」行動書車8/6駛進嘉義城隍廟

    「閱讀浪」行動書車將於8月6日駐點嘉義城隍廟。（圖由嘉義市政府提供）

    「閱讀浪」行動書車將於8月6日駐點嘉義城隍廟。（圖由嘉義市政府提供）

    2025/07/29 15:33

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府文化局去年起打造「閱讀浪」行動書車，巡迴駐點於校園、觀光景點、社區，讓豐富書籍資源融入嘉義市民日常生活，8月6日「閱讀浪」行動書車首度駛進國定古蹟嘉義城隍廟，期待結合宗教信仰與閱讀文化，打造廟埕上的行動書房。

    市文化局長謝育哲說，7、8月正值暑假期間，「閱讀浪」行動書車將首度到嘉義城隍廟巡迴駐點，設置主題閱讀專區，希望信眾、遊客能一起走進閱讀、親近歷史，在嘉義獨特的城市光景中，感受知識流動魅力。

    嘉義城隍廟董事長賴永川表示，嘉義城隍廟有逾300年歷史，經多次興修改建，是少數留存創建原址的重要建築，與人民緊密不可分；閱讀與信仰都可撫慰人心，透過閱讀與信仰讓心靈自由，「閱讀浪」行動書車將走進城隍廟廟埕，令人歡喜，希望信眾可以感受有城隍爺陪伴的閱讀時光。

    市文化局說，8月6日駐點當天，書車除展示歷史文化主題閱讀專區，還舉辦經典的系列活動，包括「閱讀行家集點Go！」完成借閱任務，贈送限量質感徽章；「書車繪不繪」畫出你心目中獨一無二的行動書車；好書交換「驚喜閱讀」；共創嘉義心情閱讀版圖的「閱讀浪讚+1」，歡迎市民攜帶實體閱證或手機下載愛嘉義app參加，活動詳洽「嘉義市文化局圖書館」臉書粉專。

    「閱讀浪」行動書車將豐富圖書資源融入觀光景點、社區。（圖由嘉義市政府提供）

    「閱讀浪」行動書車將豐富圖書資源融入觀光景點、社區。（圖由嘉義市政府提供）

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