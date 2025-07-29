赴日自駕別鐵齒！5大違規地雷曝光 這1項超多台灣人中鏢

台灣人到日本自駕人數激增，不過在上路前可要先做好功課避免誤觸地雷受罰。示意圖。（彭博）

2025/07/29 16:21

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕暑假旅遊潮絡繹不絕，愈來愈多台灣旅客赴日選擇租車自駕，深入體驗在地風光。不過日本與台灣的交通文化與規定差異甚大，稍有不慎就可能觸法。而當地媒體也整理出5大「常被忽略卻實際違規」的NG行為，看似方便的小習慣，特別是台灣駕駛最常用的「手機架導航」，其實在日本當地早已犯法。

根據《WEB CARTOP》報導，日本警方整理出5項常見但經常被駕駛人忽視的交通違規行為，第1點：「在等紅燈時換人駕駛，是許多長途開車者為節省時間，趁著紅燈停下時由副駕駛接手換人開，但車輛在未完全停妥於安全區域，就可能違反「未完全安全並正確停妥」，處6000日圓（約新台幣1200元）罰金，提醒赴日自駕的旅客切勿心存僥倖。

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第2點：不少駕駛因路況不熟，為了便利操作導航或放置飲品，會在前擋風玻璃安裝手機支架、飲料架等配件，但若這些物品遮擋視線，就可能構成「違反安全駕駛義務」，一旦被查獲，將記違規點數2點，並處以9000日圓（約新台幣1800元）罰金。建議民眾在安裝相關配件時，務必確保行車視野清晰、不受阻礙。

第3點：駕駛臨停購買飲料或短暫下車，若未熄火、將車鑰匙仍留在車內，或是人不在車上讓引擎空轉也會觸法。根據規定，無論離車時間長短，駕駛人都應將排檔切至P檔、拉起手剎車並熄火後，方可離開車輛，否則恐處6000日圓。

第4點：開車時邊戴耳機聽音樂，也是許多台灣人習慣的NG行為，若因耳機音量過大，導致無法聽清楚外界警示音或救護車聲響，將可能被認定違反交通法規。為避免觸法受罰，建議赴日自駕旅客行車時應避免配戴耳機，以確保自身與他人安全。

第5點：若駕駛人因過勞、疾病或服藥等因素，導致無法安全駕駛卻仍硬撐上路，根據《日本道路交通法》第66條，恐怕吃上50萬日圓（約新台幣10萬元）罰金，最高3年以下有期徒刑，堪稱自駕旅途中最嚴重的違規行為之一。

實際上，只要日本警方認定，駕駛反應遲緩、注意力渙散，即可開罰並視情節進一步做處分。因此，旅途中若感到身心疲憊，千萬別鐵齒勉強開車，應適時在休息站停下恢復體力，提醒打算赴日自駕的民眾，出發前不妨花點時間熟悉當地法規，養成正確用路習慣，才能玩得盡興且平安回家。

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