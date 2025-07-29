媽媽全身瘀青還住院！彰化婦人控護理之家疑不當照護

老婦人右手臂大面積瘀青發黑，家屬要求機構說明原因。（家屬提供）

2025/07/29 15:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕「我媽媽怎麼會被照顧成這樣！」彰化市一名陳姓婦人控訴，94歲失智且中風的老母親入住當地一間知名護理之家，最近身上竟出現大片瘀青、右上肢及胸部明顯腫脹，7月中旬送醫。醫師診斷為泌尿道感染、貧血，合併瘀青及疑似血腫或軟組織發炎感染。

陳婦表示，母親約7、8年前入住該護理之家，當初是她親自選擇，因為聽聞評價不錯，環境也佳，安心將長輩交由機構照顧。然而入住後，老母親陸續出現多處外傷與瘀青，她數度反映未果，這次情況更嚴重，要住院觀察。由於機構未清楚說明瘀青的成因，還要求家屬主動辦理退住，讓她懷疑是否涉及照護疏失甚至虐待之嫌。

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對此，護理之家受訪指出，能夠理解體會家屬的心情與感受，希望長輩可儘快復原。目前機構會配合縣府主管機關調查，並整理、還原事件的真相，會給社會及家屬一個公平的交待。

縣府社會處副處長涂敏群表示，目前已調閱現場影像及記錄，後續將召開專家諮詢會議釐清照護過程。一旦查證確有不當照顧，將依《老人福利法》第51條對行為人裁罰，並公布姓名。呼籲民眾如發現疑似虐老事件，請立即撥打113通報。

老婦人肩膀出現大片瘀傷，腫脹明顯，女兒控訴護理之家未說明原因，懷疑照護不當。（家屬提供）

家屬出示中風且失智媽媽住在護理之家，經送醫治療，院方開出診斷證明書，家屬質疑疑照護不當。（家屬提供）

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