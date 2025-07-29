卓榮泰嘉義勘災 災民痛哭：屋頂破房子淹還停電

淹水災民霍姓女子看到行政院長卓榮泰（中）不禁痛哭。（記者林宜樟攝）

2025/07/29 15:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲7月6日登陸嘉義縣帶來狂風造成嚴重災害，昨天嘉義縣又降下大豪雨，造成多處淹水災情，行政院長卓榮泰今天中午到重災區朴子市佳禾里勘災，正在整理泡水受損家具的災民霍女看到卓揆當場痛哭「我家屋頂破了房子淹了今天又停電！」卓榮泰說，雨很大，政府一定要想辦法解決，「對不起，再忍耐一下！」

卓榮泰與嘉義縣長翁章梁、朴子市長吳品叡等今天中午前往勘災，56歲霍女獨自住在佳禾里東安寮一處平房，她哭著說，此處每逢大雨就淹水，淹到怕，上次颱風來把客廳屋頂吹洞，昨天大雨她嚇到趕緊騎車衝出門，淹水後也無法繞進家裡，直到水退後才趕緊回家整理，所有的家當全部泡水，損失大概10萬元，今天又遇停電，一早努力整理泡水物品，「希望家裡前面的水溝排水要清要通！」。

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對於政府處理災害，霍女覺得「慢一點」，她希望東安寮不要被孤立，「人家都是第一等公民，我們像是第二等公民」，請政府幫幫忙。

另一位年長女性災民說，大雨來襲，大水淹到快到胸部，今天一直清一直清，「非常臭！」

卓榮泰說，荷包嶼大排的問題，市長、里長都很關心，「對不起，讓妳辛苦了，政府會想辦法解決！」；翁章梁說，院長來訪討論如何解決荷包嶼排水問題，災民清出的物品，環保局與市公所會協助處理運送，並且由衛生局進行消毒。

行政院長卓榮泰（左2）、嘉義縣長翁章梁（左3）及朴子市長吳品叡（左1）等慰問災民。（記者林宜樟攝）

霍女將泡水的家當清出處理。（記者林宜樟攝）

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