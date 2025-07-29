打造多元水上嘉年華 竹市青草湖環湖小鐵人趣味賽8/16見

「新竹山湖海」青草湖環湖小鐵人趣味賽8/16-8/17登場。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/29 15:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府「2025青草湖環湖小鐵人趣味賽」今舉辦行前記者會，活動將於8月16日至17日登場。今年活動全面升級，結合運動挑戰、親子互動、生態教育與永續理念，打造1場專屬青草湖兼具活力的夏日水上嘉年華。

市府表示，青草湖是新竹市「山、湖、海」三大特色旅遊亮點之一，擁有優美的湖光山色、豐富的水域資源、生態景觀，以及適合全齡族群的友善環湖步道，是市民休閒、運動與觀光的絕佳去處。去年首度在青草湖舉辦小鐵人趣味賽就獲得熱烈迴響，今年特別結合青草湖的自然環境與地形特色，持續規劃融合環湖跑步與SUP立式划槳的創新賽事，讓參賽者在運動挑戰中，也能深刻體驗青草湖的獨特魅力。

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今年活動內容更加豐富多元，涵蓋環湖路跑、Pushbike兒童滑步車賽、水上氣墊挑戰、SUP體驗、水上鋼鐵人體驗等精彩項目，同時還有湖畔音樂會、在地市集、生態走讀等永續行動，讓市民在充滿自然與歡樂的氛圍中，享受1場兼具運動、休閒與教育意義的週末假期。

城銷處表示，青草湖不僅是竹市珍貴的自然資產，更是城市行銷的重要亮點，此次活動特別融入「永續、生態、運動、親子」4大元素，讓參加者不只是參與活動，更能體驗環境教育、感受在地文化，進一步強化對青草湖的認同與情感連結。期望藉由這樣的活動，讓青草湖成為「會呼吸、會說故事」的城市地標。

城銷處補充，此次活動提供豐富超值的參賽禮，凡報名參加活動，於現場報到後即贈送「湖光禮包」1份，內含活動紀念T恤、環保保溫提袋、運動冷感巾、防水小包與專屬設計的漁夫帽，兼具實用性、時尚感與收藏價值，讓參加者將湖光山色的美好記憶一併帶回家。

城銷處說明，為期2天的活動不僅有小鐵人趣味賽，更規劃音樂表演、美食市集及多項互動體驗，打造充滿運動氣息與文化氛圍的夏日水陸嘉年華。邀請所有市民朋友與親子家庭，今夏走進青草湖，一起在湖光山色間享受不一樣的新竹夏日魅力！欲了解更多活動報名資訊歡迎至報名網頁查詢，或追蹤「跟風玩新竹」FB粉絲專頁。

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