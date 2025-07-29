南投單身聯誼配對成功 參加集團結婚還送10項新婚好禮

南投縣政府舉辦單身聯誼活動，參加男女青年條件都相當不錯。（南投縣政府提供）

2025/07/29 15:08

〔記者張協昇／南投報導〕國內婚育率逐年降低，南投縣人口直直落，為鼓勵單身男女拓展交友圈、締結良緣，縣府除舉辦單身聯誼活動，並將於9月12日在日月潭辦理集團結婚，除了安排新人住宿當地婚宴會館，也將贈送小家電、特色禮盒等10項新婚好禮，歡迎新人踴躍報名參加。

南投縣政府民政處表示，縣府於暑假舉辦兩場單身聯誼活動，首場在杉林溪森林生態渡假園區登場，40位來自各行各業的單身男女齊聚聯誼，包含老師、職能治療師、藥廠人員及服務於台電、郵局及中華電信員工，條件都非常優秀，其中有兩對配對成功。

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活動中安排森林闖關及甜蜜DIY體驗等活動，並邀請愛情工作坊講師，教大家如何認識新朋友，也分享如何經營感情及家庭，希望他們在活動中或未來交友時，能藉此找到攜手走向紅毯的另一半，建立幸福美滿的家庭。

民政處指出，參加單身聯誼活動年輕男女，均可獲得5項紀念品，配對成功者，還能獲得韓式雙人套餐，共享美味與甜蜜，第二場單身聯誼活動，8月30日將於日月潭及埔里妮娜巧克力工廠舉行，也歡迎設籍縣內新人，踴躍報名參加9月12日在日月潭辦理的集團結婚，報名期間8月1日起至30日止。

南投縣政府舉辦單身聯誼活動，參加男女青年透過對談，認識彼此。（南投縣政府提供）

南投縣政府舉辦單身聯誼活動，共有40位青年男女齊聚聯誼，尋找另一半。（南投縣政府提供）

南投縣政府9月將於日月潭舉辦集團結婚，圖為往年集團結婚，新人甜蜜擁吻場景。（南投縣政府提供）

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