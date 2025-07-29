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    基隆辦廟口夜市整潔競賽 民眾票選首獎禮券1萬元

    基隆市環保局29日舉辦基隆廟口夜市整潔競賽，民眾可於8月1日到31日上網投票，票選最乾淨攤位，參加者可參加抽獎，首獎1萬元禮券。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市環保局29日舉辦基隆廟口夜市整潔競賽，民眾可於8月1日到31日上網投票，票選最乾淨攤位，參加者可參加抽獎，首獎1萬元禮券。（圖為基隆市政府提供）

    2025/07/29 15:09

    〔記者俞肇福／新北報導〕擁有100多年歷史的基隆廟口夜市，因為眾多美食口味深受民眾喜愛，基隆市環境保護局今天（29日）舉辦第1屆基隆廟口夜市整潔競賽記者會，基隆市政府將以現場評比、網路投票，從廟口飲食攤販中選出前3名，頒發獎金。民眾可於8月1日到31日上網投票，票選最乾淨攤位，參加者可參加抽獎，首獎1萬元禮券。詳情可上網（https://reurl.cc/5KRNL6）查詢。

    環保局舉辦「乾淨基隆環保家園」基隆廟口夜市整潔競賽，基市副市長邱佩琳和環保局長馬仲豪、衛生局長張賢政、攤商代表出席。

    邱佩琳表示，廟口夜市是基隆觀光地標，攤商營業處所的環境衛生品質，攸關市容及遊客觀感。市府「乾淨家園」政策今年延伸到廟口夜市攤商，希望和攤商、民眾及外地遊客，共同透過評比與票選，打造更乾淨、舒適的夜市空間。

    馬仲豪指出，競賽評比分成環境衛生、垃圾管理、污染防制、友善環境措施、食品衛生、病媒防治衛生管理7大面向，評分方式兩軌並行，8月15日至21日的現場評比占90％，8月1日至31日全民網路投票占10％。

    廟口夜市整潔競賽，前三名分別獲得5萬、3萬、2萬元，另選出10家優良攤商，各發給5000元。民眾網路票選從8月1日8時到31日17時結束，民眾登入Google帳號即可填寫票選表單，每個帳號限填寫1次。參加投票者都可參加禮券抽獎，首獎1萬元1人，3000、2000和1000元各10人，500元20人，線上投票專區網址為：https://reurl.cc/DOdbrm。

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