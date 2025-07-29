台灣郵政協會攜手澎湖郵局 關懷慰問老人之家長者

澎湖老人之家主任莊華州致贈感謝狀 ，給澎湖郵局經理蔡南德。（澎湖郵局提供）

2025/07/29 15:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為傳遞社會溫暖，財團法人台灣郵政協會暨澎湖郵局，今（29）日在衛生福利部澎湖老人之家舉辦「關懷、慰問獨居長者」公益捐贈活動，捐贈100份生活物資，提供老人之家獨居長者實質協助。老人之家主任莊華州代表受贈，並回贈感謝狀，肯定台灣郵政協會與澎湖郵局投入在地公益服務。

此次捐贈物資包含舒適抽取式衛生紙3串及台塑生醫酵素洗衣精3入，共計100份。物資捐贈儀式後，由老人之家社工協助轉交予長者，讓每一份溫暖確實送達長者手中，這也是澎湖郵局繼馬公市公所、湖西鄉公所捐贈之後，再一次的行善之舉，更是新任局長蔡南德首次參加盛會。

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澎湖郵局長蔡南德表示，澎湖郵局平時即由郵務士利用勤務之便，關心各地獨居長者或弱勢長者居家生活，若長者們有需要即立刻協助。郵局是大家的好鄰居，善盡社會責任，亦不時提供獨居長者們居家軟硬體的設備更新，希望社會上能有更多的關愛，讓我們的社會能達到「老吾老以及人之老」的大愛精神。

澎湖老人之家主任莊華州感謝台灣郵政協會與澎湖郵局在日常生活上對長者的照顧與用心，老人之家將持續整合社會各界資源，強化對長者的照護，讓長者在熟悉的環境中，獲得穩定、安全且有尊嚴的生活。

澎湖郵局捐贈列車，抵達澎湖老人之家。（澎湖郵局提供）

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