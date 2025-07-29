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    雨歇巡查高雄輕軌兩大「綠色隧道」 捷運局長︰樹都沒倒

    高市捷運局長吳嘉昌視察輕軌雨豆樹群。（捷運局提供）

    高市捷運局長吳嘉昌視察輕軌雨豆樹群。（捷運局提供）

    2025/07/29 14:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕因鋒面及西南氣流影響，高雄市今全市停班停課，捷運局長吳嘉昌上午趁大雨趨緩時，趕往視察捷運工程及高雄輕軌兩處「綠色隧道」，確認輕軌沿線雨豆樹、小葉欖仁都沒倒，顯示護根與排水系統有效。

    因應0728豪雨整備，捷運局緊盯捷運黃線旁的寶業里防汛滯洪池、澄清路正修科大及鳥松機廠周邊，各項防災措施以及交維警示正常，工區路段則劃分責任區域，定期巡查回報以迅速排除障礙，確保工區沿線交通通暢及民眾通行安全。

    捷運局表示，施工期間工區範圍內側溝皆派員定期清疏，以確保颱風豪雨排水順暢，另由於Y16車站緊鄰水利局寶業里滯洪池，在不影響滯洪功能前提下進行工程，雨前已逐一檢視圍籬固定、側溝清疏、交維警示、環境整理，確認防災機具等。

    輕軌部分，豪雨前已責成高雄捷運公司啟動豪雨應變機制，派員巡查全線軌道、變電站及車站設施，確保無淹水、樹倒或電力異常狀況，今上午輕軌系統營運正常，僅因風雨狀況彈性調整班距。

    捷運局長吳嘉昌專程走訪輕軌大順路段、被稱為綠巨人隧道的雨豆樹群，以及美術館路段被譽為龍貓隧道的小葉欖仁綠廊，確認包括小葉欖仁在內的喬木皆無傾倒、斷裂或鬆動等異常情形，樹體穩固、排水狀況亦屬穩定，顯示先前所部署的護根及排水工程發揮效用。

    高雄輕軌龍貓隧道兩側的小葉欖仁群，大雨襲擊都挺住了。（捷運局提供）

    高雄輕軌龍貓隧道兩側的小葉欖仁群，大雨襲擊都挺住了。（捷運局提供）

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