竹縣智慧交控擴大 鎖定興隆橋廊帶推動

新竹縣政府推動智慧交控，第3波鎖定圖中高鐵新竹站南側、粉白相間的興隆橋廊帶進行規劃和執行。（記者黃美珠攝）

2025/07/29 14:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣接連在「經國橋廊帶」、「國道1號廊帶」辦理智慧交控有成後，因應高鐵橋下3期道路延伸到竹科通車後，竹北、竹東部分車流轉移經興隆橋、高鐵橋下道路通勤，所以再爭取交通部核定補助2865萬多元，鎖定興隆橋廊帶辦理「大新竹興隆橋廊帶（竹北至園區）智慧交控計畫」，要把智慧號控範圍擴大到興隆橋周邊，預計2026年下半年要建置完成，可望為平日上午尖峰時段，節省10%以上的行車時間。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，該處的今年度智慧運輸系統發展建設計畫在7月14日獲交通部核定補助前述智慧交控計畫，總經費為2865萬9840元，計畫範圍在興隆路、興隆橋、公道路、員山路、中興路、東科路。

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他說，因應高鐵橋下3期道路延伸進入竹科力行路完工通車後，竹北、竹東部分車流已轉移利用興隆橋與高鐵橋下道路通勤往返園區，再考慮未來竹北、竹東的持續發展，為強化區域號控連鎖跟車流管理，他們去年便在第5次的「園縣市共好高峰會」提出前述計畫，獲得新竹市府、竹科管理局的支持。

陳盈州說，這次計畫延續先前他們辦理的經國橋廊帶、國道1號廊帶智慧號控經驗，都各自成功節省上班族18%的行車時間，如今把前述經驗擴大到興隆橋廊帶，透過建置區域智慧交控系統，蒐集車流大數據分析，搭配路網動態號誌控制策略，預計明年下半年建置好，可望替平日上午尖峰時段節省10%以上的行車時間。

新竹縣政府首次推動智慧交控，就是在如圖的經國橋廊帶上，成功節省上班族18%的行車時間。（記者黃美珠攝）

新竹縣第3波推動智慧交控的興隆橋廊帶範圍。（圖擷取自竹縣府官網）

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