為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    文湖線碰大雨頻出包 游淑慧批：別成「詐湖線」

    北捷文湖線上午大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，各站實施人潮管制。（本報記者攝）

    北捷文湖線上午大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，各站實施人潮管制。（本報記者攝）

    2025/07/29 14:41

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運文湖線今（29日）上午故障事件影響8000多名旅客，引發各界批評。台北市議員游淑慧批，文湖線碰上天候不佳，故障風險更高，遮風擋雨的便捷交通工具卻成此狀況不是很諷刺？籲北捷、捷運局徹底評估硬體設備，「別讓文湖線變成詐湖線」。

    游淑慧表示，文湖線出包案例一再發生，今年5月22日，文湖線也因為驚人雨勢，文湖線發生列車停駛，卡在軌道上，她之前也在交通部門質詢文湖線「弱不禁風、遇雨當機」的問題。

    她批，捷運本該是幫上班族擋風避雨的便捷交通工具的；現在文湖線的系統脆弱，卻反而讓通勤族在天候不佳的情況下，搭捷運的風險更高，在捷運站卡了半小時、一小時，這種情況不是很諷刺嗎？

    游淑慧指出，今早詢問捷運公司本來說可能是因為大雨，後來又說「異常列車已移至側軌檢修中，查明後回報」，而為何這麼巧文湖線一天到晚卡住都發生在大雨或雷雨，大家都心裡有數。

    她也要求北捷、捷運局重新評估文湖線硬體設備，是不是真的要徹底檢修、重製，該換就換、該花就花，「別讓文湖線變成詐湖線」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播