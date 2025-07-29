文湖線碰大雨頻出包 游淑慧批：別成「詐湖線」

北捷文湖線上午大直站往動物園站方向站間一部列車發生告警訊息，各站實施人潮管制。（本報記者攝）

2025/07/29 14:41

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運文湖線今（29日）上午故障事件影響8000多名旅客，引發各界批評。台北市議員游淑慧批，文湖線碰上天候不佳，故障風險更高，遮風擋雨的便捷交通工具卻成此狀況不是很諷刺？籲北捷、捷運局徹底評估硬體設備，「別讓文湖線變成詐湖線」。

游淑慧表示，文湖線出包案例一再發生，今年5月22日，文湖線也因為驚人雨勢，文湖線發生列車停駛，卡在軌道上，她之前也在交通部門質詢文湖線「弱不禁風、遇雨當機」的問題。

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她批，捷運本該是幫上班族擋風避雨的便捷交通工具的；現在文湖線的系統脆弱，卻反而讓通勤族在天候不佳的情況下，搭捷運的風險更高，在捷運站卡了半小時、一小時，這種情況不是很諷刺嗎？

游淑慧指出，今早詢問捷運公司本來說可能是因為大雨，後來又說「異常列車已移至側軌檢修中，查明後回報」，而為何這麼巧文湖線一天到晚卡住都發生在大雨或雷雨，大家都心裡有數。

她也要求北捷、捷運局重新評估文湖線硬體設備，是不是真的要徹底檢修、重製，該換就換、該花就花，「別讓文湖線變成詐湖線」。

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