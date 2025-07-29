老牌芝麻油廠中鏢！ 進口芝麻檢出禁用農藥遭邊境攔截

富味鄉公司自尼日進口的一批芝麻也被驗出禁用農藥。（圖由食藥署提供）

2025/07/29 14:39

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（29日）公布最新邊境查驗結果，共有5批產品不合格，其中來自越南的薑黃粉因摻入蘇丹色素，遭邊境攔截並全數銷毀；此外，過去曾捲入食安爭議的知名業者「富味鄉食品股份有限公司」，此次自尼日進口的芝麻也被驗出禁用農藥，食藥署已針對該業者調高查驗比例。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，這批越南薑黃粉由「佶峰貿易有限公司」輸入，產品檢出蘇丹色素1號與4號，蘇丹色素為工業用染料，長期食用可能對人體肝腎有害，依法不得添加於食品中，全批96公斤已依規定全數銷毀、不得退運。

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食藥署統計，自今年1月起至7月21日，食藥署共受理3批越南進口薑黃粉，其中1批不合格，不合格率達33.3%。針對高風險產品，食藥署已針對越南出口的薑黃實施100%監視查驗，逐批檢驗蘇丹色素合格才能進口，預計持續至明年（2026年）7月16日。

另一批違規產品則來自國內最大芝麻油廠、國內市占率超過7成的「富味鄉食品股份有限公司」，該公司自尼日進口的芝麻檢出禁用除草劑「二‧四地」（2,4-D）殘留達0.05 ppm，該批芝麻重達77.6公噸，依法退運或銷毀。

鄭維智表示，針對富味鄉輸入芝麻項目，食藥署已將查驗等級從「一般抽驗」調整為「加強抽驗」，抽驗比例將提高至20%至50%。

除上述兩批產品外，另有越南進口的鮮榴槤與芋頭因農藥超標遭退運，以及日本進口的冷凍丁香魚因重金屬超標被攔截。

佶峰貿易公司自越南進口的一批薑黃粉，被檢出蘇丹色素1號與4號，依規定全數銷毀，未流入市面。（圖由食藥署提供）

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