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    身障團體×青年設計師 高雄推中秋限定綜合禮盒

    高雄身心障礙團體今年與青年設計師團隊合作，打造兼具設計感與公益價值的中秋限定綜合禮盒。（高市社會局提供）

    高雄身心障礙團體今年與青年設計師團隊合作，打造兼具設計感與公益價值的中秋限定綜合禮盒。（高市社會局提供）

    2025/07/29 14:23

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄身心障礙團體今年與青年設計師團隊合作，打造兼具設計感與公益價值的中秋限定綜合禮盒，希望讓公益產品更具市場競爭力，即日起在「礙優網」（www.iustore.com.tw）開放預購，數量有限，歡迎企業與市民朋友訂購。

    高市社會局指出，今年的「月滿心暖中秋綜合禮盒」嚴選5款由身障團體製作的經典人氣商品，包括「花好月圓綠豆糕」、「手工蛋捲」、「鳳梨金磚」、「濾掛式咖啡包」與「脆皮花生糖」，每款商品都標示製作的身障團體名稱，讓消費者了解背後的故事與努力。

    社會局強調，今年中秋禮盒外觀設計由高市青年局推薦的青年設計師團隊操刀，以「溫暖、親切、具人情味」為核心理念，從外盒、產品標籤到盒底內附的小卡片，傳遞團圓共享與友善社會的節慶氛圍，具收藏與傳情的價值，希望讓公益產品更具市場競爭力。

    「礙優網」購物平台由社會局與身障團體共同建置，推廣優先採購產品，並輔導身障團體參與品牌經營、數位行銷與產品優化課程，協助身障團體開拓通路、提升自營能力。

    高雄身心障礙團體今年與青年設計師團隊合作，打造兼具設計感與公益價值的中秋限定綜合禮盒。（高市社會局提供）

    高雄身心障礙團體今年與青年設計師團隊合作，打造兼具設計感與公益價值的中秋限定綜合禮盒。（高市社會局提供）

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