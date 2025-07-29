台南雨勢間歇 安南區備妥3萬個沙包、民居擋水閘不敢卸

安南區以貨櫃儲放沙包，並開放24小時隨時可領取。（記者王姝琇攝）

2025/07/29 14:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市區雨勢間歇，地勢較低的安南區居民仍不敢掉以輕心，公所備妥3萬個沙包，是全市準備沙包量最多的行政區，民眾也連夜架起擋水閘。區長魏文貴表示，就怕突然來的驟雨反應不及，提前部署做好應變準備。

安南區幅員廣大，部分地勢較低逢強降雨必淹，經多年整治積淹水範圍逐漸縮小，但極端氣候仍讓人不敢馬虎。魏文貴表示，去年山陀兒颱風登陸，安南區破紀錄用上近2萬個沙包，有前車之鑑今年直接備足3萬個，置放在公所後方、淵中里活動中心對面、土城鹿耳門聖母廟等3處停車場，不同於其他行政區，安南區以貨櫃儲放沙包，並開放24小時隨時可領取。

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魏文貴強調，雨勢雖間歇，但公所超前部署全面進入應變狀態，本區各里活動中心皆已開放，並協請土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮及普法道濟寺提供協助，有需要的民眾可至上述地點香客大樓暫時安置。

吳姓居民表示，培安路緊鄰大排，若漲潮又強降雨必淹，曾一度水淹到可以划船、游泳，至今家家戶戶都必備至少60公分高的擋水閘，昨晚連夜裝置後，雖今天雨勢忽大忽小，但仍不敢提前拆卸，就怕又再度出現「我家門前有小河」的景象。

安南區居民昨、今陸續來領取沙包防災。（記者王姝琇攝）

安南區居民不敢輕忽雨勢，戶戶都架起擋水閘。（記者王姝琇攝）

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