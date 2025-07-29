台南市府撥付風災慰助金 台銀一銀「一毛不扣」免匯費送暖

區公所受理屋損慰助金申請，臺灣銀行與第一銀行配合匯款免收手續費。（台南市府提供）

2025/07/29 14:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南溪北地區，造成廣泛淹水、停電、房屋毀損。為協助災民儘速復原家園，行政院啟動「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」，撥款11億元支援，台南市府也已於昨（28日）先撥付6億元（受災20平方米以上的慰助金）至各區公所，災民最快明天或後天即可查帳入款。

為讓慰助金直達災戶手中、減少奔波與負擔，台灣銀行與第一銀行兩家公股銀行主動配合政府端與災戶端「匯款免收任何手續費」，讓災民收到慰助金是完整全額，不必被扣除一分一毫。票據交換所也同步協助，加速資金流轉速度。

請繼續往下閱讀...

財稅局表示，一般匯款手續費約在10至30元間，災民所提供的銀行帳戶各不相同。此次公股銀行「先行一步」，主動吸收手續費成本，用實際行動傳遞溫暖，也呼籲其他金融機構或民營銀行共襄盛舉，讓愛與援助不打折。

市府秉持「從寬、從優、從速」原則，針對住屋損壞、車輛泡水、生活受困的居民，推出災害救助金、屋損慰助金等措施，全力協助災民走過風災陰霾。其中屋損面積超過100平方公尺，屋損慰助金金額最高可達10萬元。

財稅局也說，災後重建時程分秒必爭，已簡化申請流程，民眾可就近至各區公所提出申請。只要核定通過，區公所將迅速撥款，盡可能減輕災戶壓力與奔波。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法