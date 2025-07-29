平鎮樟樹疑大雨傾倒壓壞2車 工地保全目睹愛車凹陷變形

桃園市平鎮區陸光路13號路段，今早樟樹傾倒，壓毀2部轎車，其中1部停路邊，車主在對面工地擔任保全，全程目睹「車頂嚴重凹陷變形」。（雙連里長賴沛承提供）

2025/07/29 14:27

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區陸光路13號路段，今早8點多發生樟樹傾倒，壓毀2部轎車，其中1部停路邊，車主在對面工地擔任保全，他全程目睹「車頂嚴重凹陷變形」，另1部車的女駕駛送小孩上學完返家途中停等紅燈時被樹壓到，幸好壓在車子後半部，女駕駛無受傷，陸光路早上因此緊急封路，平鎮區公所協助請廠商搶通下，中午12點15分已恢復通車。

68歲車主邱先生無奈表示，他在樹倒處的對面建案工地做保全，今早目擊整個過程，倒塌樟樹整個壓到馬路，也壓到部分對面建案圍籬，現在樹壓壞他的通勤車，車頂整個塌掉，慘不忍睹，要報廢啦。他這趁陣子要從中壢往返工地上班，沒有代步車，很傷腦筋。

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雙連里長賴沛承表示，可能最近下雨，約40多年的樟樹原本就攀了很多九重葛，可能樹重遇雨，樹幹支撐不住而倒塌，壓到2台汽車、6台機車，一部車停在樹旁路邊，一部是對向的車在停等紅綠燈被壓到，幸好這台車只被壓到車身後半，樹枝直接插進後車窗，女駕駛送孩子上學後的返家途中，幸虧人平安沒事，另外6台機車，經搬開倒塌樟樹後，發現剛好有樹枝在機車上方支撐著，初步看沒有大礙，機車車主已都牽出來，她會把現場相關資訊整理，協助受害車主跟軍方與地主處理後續相關賠償。

平鎮公所主任秘書游成煜表示，倒塌樟樹處的土地為軍方跟民間地主持有，可能樟樹長年地下有些腐朽、白蟻蛀蝕，疑維護不當造成樟樹倒塌，後續會再請相關人等加強維護，避免再發生類似狀況。早上先請植栽維護合約廠商過來協助鋸樹、搬運，經4小時處理搶通。

受害的邱姓車主在對面工地擔任保全，全程目睹樹倒過程。（記者黃政嘉攝）

邱姓車主將車停在路邊，今早遭樟樹壓毀。（記者黃政嘉攝）

邱姓車主將車停在路邊，今早遭樟樹壓毀，車體嚴重變形。（記者黃政嘉攝）

邱姓車主將車停在路邊，今早遭樟樹壓毀，後車窗也全碎裂。（記者黃政嘉攝）

邱姓車主說樟樹壓到整個馬路，對面圍籬也受影響。（記者黃政嘉攝）

平鎮區公所協助請合約廠商鋸樹、搬運，經4小時處理，中午已搶通道路。（記者黃政嘉攝）

6台機車剛好有樹枝在機車上方支撐著，事後車主已自行牽走。（民眾提供）

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