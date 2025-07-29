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    新北鶯歌公設保留地還地於民 將開闢逾4.8公頃公園綠地

    新北市針對鶯歌和鶯歌鳳鳴地區辦理公共設施保留地檢討，將還地於民。圖為公兒五用地現況。（圖由城鄉局提供）

    新北市針對鶯歌和鶯歌鳳鳴地區辦理公共設施保留地檢討，將還地於民。圖為公兒五用地現況。（圖由城鄉局提供）

    2025/07/29 14:23

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府辦理鶯歌及鶯歌鳳鳴2處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，分別在今年5月13日及7月29日經內政部都市計畫委員會審議通過，未來藉由公辦市地重劃辦理整體開發，不僅還地於民，也可開闢取得4.81公頃的公園綠地等，保障地主權益，促進地區發展。

    城鄉發展局局長黃國峰表示，鶯歌及鶯歌鳳鳴地區2案共有21處公共設施保留地檢討變更，解編後除了地主分回可建築土地進行開發，未來實際興闢取得約4.81公頃的公園、兒童遊樂場等鄰里公共設施，提供多元開放空間，供在地居民使用。

    城鄉局說明，鶯歌當地民意代表反映公園綠地不足，為滿足地方需求，日後將開闢公兒二、公兒三、公兒四及公兒五用地，總計約0.67公頃，充實尖山路兩側地區及二橋地區的公共設施服務。另外，建國路北側的體育場用地，配合里長及市民意見，保留現況作為鄰里公園及籃球場部分，劃設為公園用地，提供運動和休閒空間使用。

    另外，鶯歌鳳鳴地區經檢討，鶯歌鳳鳴國中西側及南側的車站用地及市場用地，考量鄰近捷運三鶯線LB12（鶯桃福德）場站，配合新北市以大眾運輸為導向（TOD）的發展策略，變更為0.31公頃商業區，增加地區商業服務機能，並興闢0.19公頃的兒四及0.16公頃的兒五用地，提供在地民眾使用。

    城鄉局表示，將依照內政部都委會審議結果，辦理再公開展覽及核定作業，計畫核定後展開市地重劃，將為鶯歌帶來公共利益與發展動能，提高生活環境品質。

    新北市政府辦理鶯歌鳳鳴地區公共設施保留地專案通盤檢討，圖為鳳鳴地區市場用地現況照。（圖由城鄉局提供）

    新北市政府辦理鶯歌鳳鳴地區公共設施保留地專案通盤檢討，圖為鳳鳴地區市場用地現況照。（圖由城鄉局提供）

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