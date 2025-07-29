台南菁寮排水溢堤釀災 卓揆允3.5億治水應急

行政院長卓榮泰視察菁寮排水。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/29 14:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南後壁區昨天劇烈降雨，單日累積423毫米，菁寮排水溢淹，釀成洪災，行政院長卓榮泰今天視察，允諾市府提出的3.5億元加高堤防、增設抽水站的短期應急改善計畫，全力推動，解決水患問題。

卓揆也指示成立雲嘉南水災前進指揮所，由政務委員陳金德主持、行政院顧問李孟諺協助，做為中央與地方的對口，負責跨部會的協調、統整，提供民眾最即時的協助與支援。

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0728西南氣流帶來劇烈降雨，尤其壁區，一度3小時內迅速累積累184毫米，宣洩不及，菁寮排水溢堤，造成當地大淹水。

市府水利局提出3.5億元短期應急，以及包含渠道拓寬與橋梁提高等14億元中、長期的工程計畫，共17.5億來徹底整治菁寮排水，尋求中央支持。

今天的視察地點在菁長橋，市長黃偉哲陪同，他認為目前是汛期，應急工程有其迫切性，將護岸加高可以比較快速推動，有效降低地方未來的災情。

市府水利局長邱忠川簡報時強調，去年「凱米」颱風，中央也核定4.35億元協助後壁區的治水，目前進度順利；今年「丹娜絲」颱風後，為因應暴潮，2天內完成了將軍青鯤鯓的地方加高，團隊的執行效率，絕對可以讓民眾放心。

卓榮泰允諾協助推動菁寮排水的短期應急計畫，希望以最有效的工法，為當地提高安全標準。

卓榮泰也提到，原本自來水公司從北到南要進行大型水管抽換工程，會造成區域停水，考量災民要清理家園，盡速回復正常生活，他已請經濟部暫緩。

卓榮泰強調，根據氣象預報，今、明2天的降雨仍會持續，且未來1週，天氣極端不穩定，雲嘉南水災前進時指揮所會視實際情況，也將高屏地區納入，統合協調。

行政院長卓榮泰視察菁寮排水，只是成立雲嘉南水災前進指揮所。（記者吳俊鋒攝）

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