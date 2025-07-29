竹北豆仔埔公園改建暨新建地下停車場今動土 「竹一亭」將走入歷史

新竹縣竹北市長鄭朝方（中著深色外套者）今天率眾替豆子埔公園新建地下停車場暨公園改建案動土宣告開工。（記者黃美珠攝）

2025/07/29 14:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所獲交通部補助，斥資4.7億的豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程，今天動土開工，計畫明年底前完竣，屆時公園內已有43年之久的「竹一亭」將永遠走入歷史，被地面以「星際系列」為題的共融式公園，與地下2層的停車場取代。

竹北市長鄭朝方說，這是竹北從鄉公所升格為市公所後最大的工程案，總工程款高達4.7億元，基地總面積是4569平方公尺，公園將延續星際系列且推出「飛梭艦艇」，步道則融合幼兒的滑步車道和一般人行步道，還將有金字塔繩索供孩子們垂直移動。

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他也說，大家期盼這座公園改變外，也對它有深厚情感，所以竹一亭下方側邊涼亭，原址會重建保有2座，給長輩們未來仍可在這聚集談心。公園內生長不錯的大樹會有部分移植去水圳森林公園。他請鄉親主動告訴公所對那些樹有特別的記憶，公所會幫它找到最適合的新家。

鄭朝方還說，整個地下停車場將有169個汽車停車位，其中21支充電樁，地面則有機車和自行車停車格共43個，相信這可以解決仁義市場周邊生活圈停車的問題，進而解決道路塞車。而為了不讓這座地下停車場出現「魔王車道」，停車場車道採緩降設計，且加寬到至少6公尺，車道高度也加高，一切都是要讓大家可以使用更安全便利。

市代會主席林啟賢說，這個公園的改造完工後可以解決竹仁、福德、興安、竹北、文化幾個里的交通問題，也讓老舊都計區內的公園整建，因此可以迎頭趕上新市區的發展腳步。

新竹縣竹北市豆子埔公園內的竹一亭，即將隨著改建工程永遠走入歷史。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市豆子埔公園的側邊涼亭，是很多老人家聚會談心的地點，公所改建公園後會重建保留2座涼亭的功能。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北豆子埔公園改建動土前，市長鄭朝方（前左）率領眾人上香祈福。（記者黃美珠攝）

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