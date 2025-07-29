鹿港作客神尊差點遭竊 竊賊鬼扯「神明托夢要跟我走」！

鹿港王爺厝代天府供奉金府舍人公舉辦聖誕千秋，分靈神尊回廟作客，差點就被偷走。（民眾提供）

2025/07/29 14:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮王爺厝代天府傳出作客神尊遭竊，王姓竊賊當場被逮個正著，沒想到他竟辯稱：「神明托夢要跟我走！」結果神明沒跟他走，反而是王男被警方帶回派出所，以竊盜罪嫌移送法辦。

鹿港王爺厝代天府主委王萬耀表示，這尊遭竊的是分靈出去的金府舍人公，因為廟方舉辦金府舍人公聖誕千秋祭典，分靈神尊回來作客，沒想到王姓男子（52歲）趁著廟方人員忙著祭典，就把作客神尊、令旗，還有濟公師父的葫蘆，通通裝到塑膠袋，就騎腳踏車準備離去。

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就在竊賊要離去之際，剛好布袋戲團的團長要離開，就跑來跟神明拜拜順便稟告，看到竊賊塑膠袋有神尊，直覺不對勁，反問為何要帶走作客神尊，竊賊還辯稱「神明托夢要跟我走」，並嗆聲說「你抓我，我跟你輸贏」，還好員警立即到場帶回偵辦。

王萬耀說，真是感謝神明有靈，不然廟方也沒有監視器，萬一讓回來作客的神尊遭竊，也不知道要如何交待，只能說神明有保佑！

鹿港王爺厝代天府供奉金府舍人公舉辦聖誕千秋，分靈神尊差點被用塑膠袋偷走。（民眾提供）

鹿港王爺厝代天府感謝神明有靈，因為沒有監視器，還好追回被偷走的金府舍人公的作客神尊。（民眾提供）

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