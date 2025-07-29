新北八里體健綠帶啟用 10組器材打造全齡友善運動空間

新北市八里區打造戶外健身房「八里體健綠帶（Bali Outdoor Gym）」今（29）日於商三綠帶（商港三路旁）啟用。（圖由八里區公所提供）

2025/07/29 14:05

〔記者羅國嘉／新北報導〕疫情後運動型態轉變，健身人口成長明顯，為此新北市八里區打造戶外健身房「八里體健綠帶（Bali Outdoor Gym）」今（29）日於商三綠帶（商港三路旁）啟用。現場設有10組器材，每組器材皆附清楚操作說明與使用指引，還設有QR Code可掃描觀看教學影片。

「八里體健綠帶」設有10組器材，包括胸部推舉、肩部推舉、蝴蝶機、啞鈴、背部下拉、二頭肌彎舉、蹲舉、小腿訓練、硬舉及腿部彎曲等，針對不同肌群提供多樣訓練強度，適用年齡15至80歲，並符合歐美戶外健身安全標準。

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每組器材皆附清楚操作說明與使用指引，設有QR Code可掃描觀看教學影片，由專業教練示範正確動作，協助民眾避免運動傷害。區公所亦安排教練定時駐點指導，提供運動諮詢，幫助使用者依自身狀況調整訓練，提升運動效果。

八里區長林銚傑表示，八里區內的公園已有兒童遊戲場及長輩體健設施，這次打造的全齡友善戶外健身空間主要是議員鄭宇恩提案建議施作，提供作為八里區青壯年族群一處合適的鍛練場所，讓不同年齡層的民眾都能找到適合自己的運動設施，營造出更安全且便利的運動環境。

新北市八里區打造戶外健身房「八里體健綠帶（Bali Outdoor Gym）」今（29）日於商三綠帶（商港三路旁）啟用。（圖由八里區公所提供）

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