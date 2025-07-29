台師大抽血案》導正學術風氣 國科會將修學術倫理規範及各學門守則

國科會吳誠文預告，將修改官方學術倫理規範，加重各類懲處，如停權最低不再只有1年，盼導正學術風氣。（記者吳柏軒攝）

2025/07/29 14:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊「抽血換學分」事件爆發後，體育學門的人體研究倫理問題也浮上檯面，國科會主委吳誠文今（29日）透露，將修改「國家科學及技術委員會對研究人員學術倫理規範」，將相關違規懲處加重，最輕停權1年處分預計加重，也會推出各學門的學倫守則，以導正學術風氣。

台師大女足隊教練周台英執行國科會計畫，涉「抽血換學分」逼隊員參與人體實驗爭議，目前師大、教育部、國科會等皆展開全面清查及懲處。除了個案之外，吳誠文表示，也針對通案進行檢討，坦言國科會每年收到逾2萬件計畫申請案，主要由各學門專家針對同儕進行審查，計畫審查有基本利益迴避等學術倫理要遵守，但仍爆發師大女足案，承認國科會還有改進空間。

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而現行學者的國科會計畫若違反學術倫理或研究倫理，國科會現行懲處只有停權1到10年、追繳計畫經費等，吳誠文認為太輕，他強調，將修改學倫規範，加重懲處，如針對學生停權1年申請國科會計畫，但教授那1年可以申請休假，等於沒影響，因此停權最輕將至少1年以上，其他撤銷獎項、追回計畫經費等懲處也將從現行規範再加重，學校管理不周則設有連坐懲罰，待相關會議決議後，儘快對外宣布。

吳誠文強調，近年學術界都在提倡減少動物實驗，體育學界卻還著重人體研究，「難道人不如動物？」呼籲體育界千萬記住，不要一天到晚把學生拿來實驗，學生是弱勢，將禁止教授「踐踏人權與尊嚴」，雖目前教育部、國科會乃至體育署等各補助案沒有串聯機制，但各校設有IRB應善盡責任、合理審查。

「講KPI論文表現的時代已過去」，吳誠文說，真正的學術貢獻，是要讓全世界稱讚，不僅學術貢獻，學者研究只要有社會貢獻，包含對產業、對文化等更各個層面，讓國家更好，國科會都願意補助，已將KPI的「籠子」打開，呼籲各校在審查教授的計畫或升等時，也要修改相關辦法。

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